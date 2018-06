A hét végén Veszprémbe költözik a HELL VILL!

Pénteken és szombaton Veszprémbe költözik az élőzenei fesztivál, a HELL VILL #13.

A Hell Vill koncert sorozat 2006-ban indult útjára Bősárkányból, Győr-Moson-Sopron megyei zenekarokkal. Az idő múltával, a zenekarok lajstroma egyre bővült, nem csak hazai, de a szomszédos országokból is sokan tiszteletüket tették már. Az elmúlt években több mint 200 zenekar fordult meg a fesztivál színpadán.

Idő közben a szervezői munka szorosan összefűződött a Szigonnyal, amely évközben a veszprémi és környékbeli fiatalságnak biztosít saját önerejéből szórakozási, valamint hazai és külföldi zenekaroknak fellépési lehetőséget.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A két napos fesztivál profilja a réteg stílusokat hivatott támogatni. Főként azokat az élő zenei produkciókat preferálják, amelyek nem a kommersz médiát célozzák meg.

A zenekarok nagy része eddig Magyarországról, kis részben pedig külföldről érkeztek, mint például Anglia, Amerika, Oroszország, Németország, Szerbia, Ausztria, Csehország és Szlovákia.

Az idei eseményen 30 fellépővel találkozhatnak a fesztiválozók!

A résztvevők évről évre növekvő száma jól tükrözi, hogy van igény eme rétegzenei fesztiválra. Nem csak kishazánk területéről érkeznek egyre szélesebb körből látogatók, de köszönhetően a szomszédos országok közelségének, évről évre több külföldi koncertlátogató is tiszteletét teszi itt.

Nem titkolt célunk az eseménnyel minél több ember elérése. Céljaink közé tartozik a haza és nemzetközi zenekarok támogatása, valamint a szubkultúrák öregbítése azzal, hogy teret nyitunk az élőzenét kedvelő és alkotó embereknek – mondták el a szervezők.

A Fesztivál DIY (Do It Yourself) azaz csináld magad mivoltával a zenekarok is tisztában vannak, így olyan zenekarok érkeznek szerte Európából, akik önzetlenül, tiszteletdíj helyett útiköltségért, némi ellátásért és szállásért cserébe lépnek fel a fesztiválon.

A rendezvény a nemzetközi köztudatba is egyre jobban beépül, így a zenekarok lassan inkább privilégiumként tekintenek arra, hogy (ha csak egy rövid időre is, de) részesei lehetnek az eseménynek.

Június 8-9. között a veszprém Szigony Pankterasz látja vendégül a Hell Vill #13 fesztivált, amire várnak minden minőségi zenét kedvelőt. Az eseményt IDE kattintva érheted el.