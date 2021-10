Bakonyi ízek vására: középpontban a vad és a természet

Jövő héten péntektől rendezik a VIII. Bakony Expót a Veszprém Arénában. A háromnapos rendezvényen helyi termelők, vásározók és kézművesek kínálják portékáikat.

Sövényházi Balázs ötletgazda és főszervező elmondta, a rendezvényt az aktuális járványügyi szabályok szerint lehet látogatni. A háromnapos termelői vásárnak idén is a Veszprém Aréna ad otthont, a rendezvényen 160 kiállító mutatkozik be. A vásárban nagyrészt Veszprém megyei és helyi őstermelők kínálják termékeiket, a látogatók mesterségeket és szerszámokat, tájegységre jellemző gasztronómiai és népi kulturális hagyományokat is- merhetnek meg interaktív, szórakoztató módon. A kínálatban ezúttal is megjelennek a húskészítmények, tejtermékek, szörpök, lekvárok és édesipari termékek, a sörök, a bor és a pálinka. A főszervező elmondta, az árusok mintegy kétharmada ételt vagy italt kínáló termelő, és egyharmaduk kézművesmester lesz.

Sövényházi Balázs kiemelte, a rendezvényt minden alkalommal egy központi tematikára fűzik fel: ezúttal a vad és a természet áll a vásár középpontjában. Egy stand kapcsolódik a napokban véget ért vadászati világkiállításhoz, valamint vadhúsból készült termékek is kaphatók lesznek a vásárban. A téma megjelenik a programokban is: sólyomreptetést tartanak, vadászkürtösök lépnek fel, a gyermekek vadásztörténeteket hallhatnak, valamint a gyermekfoglalkoztató programok is kapcsolódnak a tematikához. A szervezők idén először fotó- és rajzpályázatot is meghirdettek, hagyományteremtő szándékkal. Az Erdei kalandok, erdei állatok elnevezésű kiírásra rajzot, festményt, montázst vagy fotót is küldhetnek a résztvevők, az alkotás témája legyen az erdő, a természet vagy a vad. A pályaműveket három korosztálytól – általános iskolás (6–13 éves korig), középiskolás (14–18) és fiatal felnőtt (19–24 éves korig) – várják november 2-ig a rendezvény e-mail-címére.

A kísérőprogramok – állatsimogató, művészsarok, kulturális együttesek fellépése – mellett ezúttal újdonság lesz, hogy a huszadik század első feléből származó cséplő- és kukoricamorzsoló gépet lehet megtekinteni működés közben.

A jegyár nem változott az előző évekhez képest. A kilátogatók a vásárlás és kikapcsolódás mellett a kormányablakbusznál hivatali ügyeiket is elintézhetik. A vásár nyitvatartási ideje: pénteken 14–19 óráig, szombaton 9–19 óráig, vasárnap 9–18 óra között.

A programokról részletes információ az esemény web­oldalán található.