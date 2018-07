Echo Town (UK) – A régi új ismerős

Tavaly pillantottuk meg őket először az Utcazene Fesztiválon, azóta is nagy kedvencünk: az Echo Town.

A rock/reggae/roots/folk zenét játszó duó egy egész zenekarnyi hangszert megszólaltat: Richard Harrison (ének / gitár / slide-gitár / harmonika / stomp-box / didgeridoo) és testvére, Robert Harrison (ütős hangszerek / vokál) eredetileg heavy rockot játszott, de ahogy zenészként és emberként értek, a zenéjük is változott: ma már leginkább szabad szellemű, spirituális töltetű, életigenlő, kortárs freedom songokat adnak elő, fantasztikus átéléssel, tempóban és a közönség maximális bevonásával.

Tavaly is ezzel a dallal ajánlottuk őket, majd a koncertjükön végig is tomboltuk, álljon hát itt ismét:

A Leedsben született, de Délnyugat-Angliában (Cornwallban) élő testvérpár eddig három lemezt jelentetett meg, és hírük gyorsan terjedt: számos neves fesztiválra meghívást kaptak az évek során. Az idén Veszprém mellett többek között fellépnek a Szigeten és a Montreux-i Jazz Fesztiválon is.

Biográfiájukban tavalyi veszprémbeli fellépésüket is büszkén sorolják a kiemelkedő koncertek közé, fogadjuk őket most is ugyanolyan lelkesen, ahogy ők zenélnek nekünk!

