Ez vár a Veszprém megyeiek a hétvégén

Mutatjuk milyen időjárásban lesz részünk és milyen programok közül válogathatunk.

Ilyen idő vár ránk:

Az időjárás az előrejelzések szerint kegyes lesz hozzánk a hétvégén. A pénteki eső kellemes lehűlést hozott magával, szombaton napközben 24, éjjel 16 fokra számíthatunk. Kisebb záporeső lehet a délutáni órákban, időnként erős északnyugati szél kíséretében. Vasárnap már több napsütésben lesz részünk, csapadékot nem jeleznek a térségre. Nappal 25, éjjel 15 fok várható.

Programtippek a hétvégére

Az időjárás is azt mutatja, hogy nem érdemes otthon maradni. Ezért mutatunk pár programot ami feldobhatja a hétvégénket:

Augusztus 3. szombat

Paloznaki Jazzpiknik 2019

Idén nyolcadik alkalommal szervezi meg a Homola pincészet a Balaton északi partján a Paloznaki Jazzpikniket.

Nagyszínpad

17:30 Zolbert

19:15 Maceo Parker

21:30 Rick Astley

23:30 Adani&Wolf

Fábián Juli Színpad

19:15 Balázsovits Edit & Nő Comment

21:15 Nunky Bay Starship

23:30 Myrtill és a Swinguistique

Audi Jazz Stage

18:00 Hangácsi Márton

20:30 Szervezés Alatt

23:00 Gero Live Act

Tattinger Jazz és Pezsgőbár

16:30 Antal Gábor Trio

19:30 Soma Mamagésa Vanavan Trio

22:15 Király Martina Trio

Részletesebben itt olvashat a programról>>>

Balatonakali bor és zene fesztivál

Gitárkoncertek a település Templomaiban – BBBÜ2019 – A világ legkisebb összművészeti fesztiválja.

20,15 Duo Chiaro (Toldy Orsolya, ének és Podhorszky Gábor, pengetős hangszerek) koncertje a Katolikus templomban.

Csörgey Titusz emléktúra Ábrahámhegyen (madármegfigyelő túra)

A túra, a nagy ornitológusnak, Csörgey Titusznak állít emléket. A kirándulás végpontja a salföldi kolostorrom, közben figyeljük a terület gazdag és változatos madárvilágát.

Gyülekező: 10.00 óra ; Ábrahámhegy – vasútállomás

Útvonal: Ábrahámhegy vasútállomás – Burnót-patak völgye – kolostorrom

Időtartam: Ábrahámhegy – Burnót-patak – kolostor

Táv (km): 10 km

Vászolyi nyár

Rendkívül gazdag programsorozattal folytatódik a Vászonyi nyár a hétvégén. Pénteken Őrség, Hetés, Muravidék címmel képes előadást szerveznek, majd szombaton este az I musici di Vászoly címmel, a faluban nyaraló zenészek és barátaik, a Vászolyi Muzsikusok kamarazenei koncertet adnak a templomban, mások mellett Dvorak, Debussy, Haydn, Vivaldi művekből. A hétvégén kiállításokat is megnyitnak, a Mesterségek Házában és a Galériában.

Falunap termékbemutatóval Bakonykoppányon

Az önkormányzat augusztus 3-án, szombaton 15 órától tartja a falunapot a plébánia udvarán, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A polgármesteri köszöntőt követően fellép az ugodi Viola Nova Népdalkör, a nagyteveli Tewlana Liederschall Népdalkör, Dé-Mol Színjátszó Társulat, a Nyárádi Népdalkör, a Csillag Musical Társulat operettelőadásaal, a Himfy Bandérium hagyományőrző műsorral, a Sramli Kings bajor mulatós együttes. A vacsora után hajnalig tartó bulit kínálnak, zenél Bódai Tibor, sztárvendég A két zsivány. A falunapi programot hely és környékbeli gazdák termékbemutatója és vására, valamint ingyenes ugrálóvár, körhinta és csillámtetkó kíséri.

Mulat a falu – Mezőlak

Az önkormányzat fesztivált szervez a lakosság, valamint a faluhoz kötődők számára augusztus 3-án, szombaton. Délelőtt főzőverseny, gyermekprogramok a játéksátorban, délben ebéd MC Arnie zenéjével várja a látogatókat. A nagy sátorban a 16 órai megnyitót követően fellép többek között a helyi nyugdíjas klub, Tóth Tünde, a Rippel testvérek, Csengeri Attila és Gregor Bernadett, Opitz Barbi, valamint Peter Sramek. A kultúrházban hajfonás és -festést, mozgó szimulátorokat és greenbox fotózást biztosítanak, a község központjában pedig például vízidodzsem, kamionos kalandpark, pedálos autók, hordóvonat, trükkös bringák, buborékshow, ballonos függeszkedés várják az érdeklődőket.

Falunap Bakonybélben

Ezeréves falvak napja mottóval falunap rendez az önkormányzat augusztus 3-án, melynek keretében kiemelt programként bemutatják az érdeklődőknek a Szent-kúthoz vezető tematikus információs tanösvényt, mely a település történelmi, vallási, földrajzi, kultúrtörténeti eseményeit mutatja be információs táblákon. A programok a faluház előtti téren lesznek, kivéve a gyermek- és felnőtt kispályás focit, melyre a Malom utcai füves pályára hívják a nevezőket és a szurkolókat. A hagyományos főzőversenyre is várják a nevezéseket. A szórakoztató műsorban fellép a Gerence néptáncegyüttes Vastag Ricsi vezetésével, a Geri Betli duó, az Eldorado, Boglárka, a Hip Hop Boyz, a Sramlikings, Baby Gabi, lesz retro disco parti a Csillag Musical Stúdióval, Erdélyi Csillával. A mulatságot utcabál zárja az ONline Bulizenekarral.

Klassz a pARTon Balatonfüreden

20:00–21:00

Balog József és Érdi Tamás zongoraművészek koncertje

Érdi Tamás és Balog József koncertje különleges találkozása a két zongorista sok szempontból különböző, alapvető értékeiben mégis mélyen rokon művészetének. „A legfontosabbnak azt tartom, hogy az ember megtanuljon azoknak a szerzőknek, azoknak a stílusoknak a nyelvén, amelyeket játszik” – vallja Balog József, akit átható zeneisége, végtelen alázata, briliáns technikája és maximalizmusa tesz generációjának egyik legkiválóbb előadóművészévé.

A Liszt-díjas zongorista a standard repertoár mellett a kortárs zenének és a jazz inspirálta klasszikus zenének is elkötelezett előadója. Közel egy tucat felvétel őrzi játékát, díjnyertes lemezein Chopin, Liszt, Bartók, Kodály, Lajtha, Gershwin és Wolf Péter zongoradarabjai mellett Bartók kamaraművei is hallhatóak.

Helyszín: Kisfaludy Színpad

2019. augusztus 4.,vasárnap

Klassz a pARTon Balatonfüreden

20:00–21:00

A BalatonSax mesterkurzus résztvevőinek és tanárainak koncertje

A Balaton-part idén harmadik alkalommal ad otthont a BalatonSAX Nemzetközi Nyári Szaxofon Akadémiának, melyhez most először – világhírű professzorok vezetésével – klarinétosok is csatlakoznak. A New Yorkban is nagy sikereket elérő Szepesi Bence mellett a szakma legnagyobbjai oktatnak a nyári akadémián: a Los Angelesben élő Yehuda Gilad az Egyesült Államok egyik legkeresettebb professzora; a cseh Milan Rericha a svájci Luganói Konzervatórium tanára és egyben a Cseh „RZ” klarinétgyár tulajdonosa; a New York-i Paul Cohen szólistaként és zenekarok, kamaraegyüttesek tagjaként is napjaink egyik legmeghatározóbb szaxofonművésze; az olasz David Brutti több mint egy tucat verseny díjazottjaként koncertezik világszerte; Markus Holzer pedig többek között a Vienna Saxophonic Orchestra tagjaként készített több kivételes lemezt. A BalatonSAX Akadémia nyolc napja alatt a résztvevők számos inspiráló előadáson, workshopon és egyéni órán fejleszthetik tudásukat. Immár hagyomány, hogy a mesterkurzus résztvevői egy nagyszabású záró hangverseny keretein belül szélesebb közönség előtt is megmutatják tudásukat. A koncerten a két hangszercsoportból – szaxofonokból és klarinétokból – álló zenekar külön-külön és együtt is megszólal.

közreműködik: David Brutti (Olaszország)

Paul Cohen (Amerikai Egyesült Államok)

Yehuda Gilad (Amerikai Egyesült Államok)

Markus Holzer (Ausztria)

Milan Rericha (Csehország)

Szepesi Bence

Helyszín: Kisfaludy Színpad