Filmvetítés és beszélgetés Dubniczay Palotában

A Pannonfíling Klubban ezúttal a ZERO című film kerül a középpontba.

A Pannonfíling csapata szerdán, 18 órától várja az érdeklődőket a Dubniczay Palotába ahol Nemes Gyula ZERO című filmjét mutatják be. A vetítés után szakmai beszélgetés zárja az estet, amihez a rendező is csatlakozik.

Egy méhész anarchista terrort indít a rendszer ellen, hogy megmentse a méheket. Egy méhecske berepül egy mézgyárba. A mézgyár igazgatója kimenekül az erdőbe és méhész lesz. Beleszeret egy mobiltársaság igazgatójának lányába. A méhei kihalnak egy közeli mobiltorony miatt. A szerelmesek gerillaakciókat hajtanak végre a méhek megmentésére. Megszüntetik az áramot, a fűtést, a benzint, a mobiltelefont és az internetet. Húskampón végzik ki az ország vezetőit, legyilkolják a plázák vásárlóit. A harc nemzetközi forradalomba csap át. A bonyodalmak csak most kezdődnek igazán…

Mindenkit várnak szeretettel a Vár utca 29-be.