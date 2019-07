Gazdag programmal vezetik fel az Anna-bált

Színvonalas és rendkívül gazdag programsorozattal, egyebek mellett prímásversennyel és operagálával készülnek a szervezők a 194. Anna-bált megelőző, egyhetes Anna-fesztiválra Füreden, derül ki a szervezők tájékoztatásából.

A prímásverseny kötelező programjával kezdődik meg az Anna-fesztivál július 23-án, kedden 15 órától a Kisfaludy Galériában, amit a balatonfüredi önkormányzat és a Hagyományok Háza rendez klasszikus cigányzenét játszó hegedűvirtuózok számára.

Másnap a művészek szabadon választott versenyprogramokkal lepik meg a közönséget, illetve a zsűri tagjait: Radics Ferencet, Roby Lakatost és ifjabb Kállai Kiss Ernőt.

Még szerdán este, a Gyógy téren, a gálaműsoron eredményt is hirdetnek, amikor kiderül, ki játszotta el a cigánymuzsikákat a legszebben. Csütörtökön zongorakísérettel operakórusművek csendülnek fel a Magyar Állami Operaház Énekkara közreműködésével az Állami Szívkórház előtt, egy nappal később pedig az Operafüreden, illetve operagálán a legismertebb áriákból adnak elő részleteket az operaház művészei a Gyógy téren. Az opera dallamaiban vasárnap is gyönyörködhet a közönség az operamozi jóvoltából.

Az Anna-bál előtti hét izgalmas eseményének ígérkezik a pénteki szívhalászat, és egész héten még sok szép programmal készülnek a szervezők, így a Vaszary Villánál, ahol az Anna-bálok nyomában címmel, tematikus sétára várják az érdeklődőket, valamint a Horváth Házban, a Városi Helytörténeti Gyűjteménynél, illetve a Kisfaludy színpadon.

Július 27-én, az Anna-bál estéjén, kitűnő muzsika mellett utcabálon is szórakozhat a közönség a Blaha Lujza utcában, ahol a szolgáltatók alkalomhoz illő kínálattal készülnek. A 194. Anna-bálon ötszáz adag ételt szolgálnak fel a 3500 darabból álló, Apponyi-mintás herendi porcelán szervizen, újdonság lesz, hogy a Gyógy téren is helyet foglalhatnak a vendégek, akiket idén operettel is meglepnek.