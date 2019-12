Hagyományos betlehemes műsor Nagyvázsonyban

A település apraja-nagyja részt vesz az immár hagyományos betlehemi játékban. A 25 perces előadásban – amelyet december 23-án 17 órakor tartanak – óvodások, iskolások, nyugdíjasok, táncosok, dalosok és élő jószágok elevenítik meg a Szent Család történetét.

Nagy várakozás előzi meg idén is a faluban a 100 fős betlehemet. A Kárpát-medence legnagyobb élő szereplős betlehemi játékához a Kinizsi-vár szolgáltat történelmi környezetet. A 25 perces, zenés előadás során öt élőképet mutatnak be a szereplők. A Kinizsi-várnál megelevenedik Heródes udvara, a pásztorok tanyája, a fogadós háza, a betlehemi istálló és a pásztorok imádása.

A fellépők között az óvodások és iskolások mellett nyugdíjasok, helyi táncosok, a férfidalárda, a női dalkör tagjai, valamint lovasok is lesznek. A Szeles József által rendezett zenés előadásnak az élő állatok – szamár, bárányok és lovak – adnak igazán eleven hangulatot. Az idei műsor során szeretnének javítani a fény- és a hangtechnikán.

Az előadás előtt összpróbákat is tartottak, és a kisebb közösségek külön is készültek a bemutatóra. Fábry Szabolcs polgármester elmondta, hogy a próbák által az emberek lelke is jobban ráhangolódik a karácsonyra, és ezek az alkalmak feltöltődést jelentenek a résztvevők számára. A szervezők az előadás mellett forralt borral, forró teával és sült gesztenyével is várják a nézőket.