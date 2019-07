Izgalmas programokkal folytatódik csütörtökön a Veszprémi Utcazene Fesztivál

A második napon is érdemes kilátogatni.

A remekül sikerül nyitónap után, mutatjuk a csütörtöki programokat:

2023 nagyszínpad (az Óváros téren)

20.30 BARE JAMS

22.45 JENNY AND THE MEXICATS

Nagyon Balaton nagyszínpad (a Hangvilla előtt)

21.30 BLACKWAVE

23.30 LMZG

Lasselsberger-Knauf színpad (a Fortuna udvarban)

16:00 CsótányDzsó

17:10 SunCity Brass

18:20 Satu Mare Festival győztese

19:30 The Neverlandings

21:00 WILL BARBER

23:00 THE UNDERCOVER HIPPY

OTP Bank színpad (a Gizella udvarban)

16:00 Zanzinger

17:10 Csjlla

18:20 Men Named Holger

19:30 The Anahit

21:00 ELIASSE

23:00 JAMES LEG

Man at Work színpad (a Vár Áruház előtt)

16:00 Nagy Bettyy & Kajli Lackó

17:10 Szelina

18:20 Golarits Márton és Bögi Levente

19:30 Balchicanos

21:00 ROOTS RISING

23:00 THE HILLOCKERS

E.ON színpad (a Kossuth utca közepén)

16:00 BrassTime

17:10 Fák Alatt Zenekar

18:20 Rácz Viki

19:30 OriOnXpress

21:00 RIDERS CONNECTION

23:00 WOMBO ORCHESTRA

Meló-Diák színpad (a Kölcsey könyvesboltnál)

16:00 Dreamatique

17:10 Flamisch Péter

18:20 Teddy Harpo One Man Band

19:30 NorAcoustic & dina

21:00 TOWN OF SAINTS – DUO

23:00 NO MONEY KIDS

Generali színpad (a Kossuth utcai szökőkútnál)

19:00 THE FAT BASTARD GANGBAND

21:00 LA CHICA

23:00 SWINGROWERS

Kossuth utcai Utcazenész megálló

17:30 VAGATRIO

19:30 COCOPILOTS

Insedo Utcazenész megálló (a Rákóczi utcában)

18:00 THE ZAP SHOW

19:30 DENNA KAY

21:00 SION HILL

22:30 JAKE GREEN

Hősök Kapuja Utcazenész megálló (a Veszprémi Várban)

19:00 SLIM WILD BOAR

21:00 HUGO BARRIOL

23:00 XTREME BLUES DOG