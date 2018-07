Kedden startol az IMU – Íródeák Művészeti Udvar!

Veszprém és környékének feltörekvő zenekarainak és zenei formációinak délutánjai és estéi!

Program:

0. nap július 17. kedd:

17:00 Hangadók

17:45 Motus

18:50 Malac

19:55 Gravity Blues Band

21:00 6áreset

22:05 Badison

23:10 MCS Blues Band

1. nap július 18. szerda:

16:15 Rauscher Géza (RaG)

17:00 Colorado Minimal

17:45 Natúr francia

18:50 Seven Hills’ Sound

19:55 Ëklëkt

21:00 Örvényes Allstars

22:05 PLASTIC/OCEAN

23:10 Éjfény

00:15 OctoberSun

2. nap Július 19. csütörtök:

16:15 Balaton Street

17:00 Laci Akusztik Band (L.A.B.)

17:45 KalapKabát

18:50 FeedBack

19:55 Katapult Rock Band

21:00 Híd

22:05 Sántakutya

23:10 GoodZella

00:15 Tengeri Püspök

3. nap Július 20. péntek:

16:15 Shaving Ryan’s Privates

17:00 Godot Workshop

17:45 Rocket Mode

18:50 Kicsi a Világ

19:55 Rekamié

21:00 Kispál Ádi és a Borz

22:05 Hoddog

23:10 SUPERUNKNOWNs

00:15 Dogs n’ Roses

4. nap Július 21. szombat:

16:15 Egynégyzetméter

17:00 Aorta VP

17:45 Seals of Queen

18:50 Sunday Shift

19:55 Soul & Emotion

21:00 “IMU All Stars”

22:05 “IMU All Stars”

23:10 Bors

00:15 The Crazy Rogues

Helyszín: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz (Veszprém Komakút tér 3.)

Esemény: ITT