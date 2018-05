Különleges előadásokkal vár a Rozé, Rizling és Jazz Napok!

A Rozé, Rizling és Jazz Napok keretében 2018. július 6. és 15. között ismét a Balaton környéke kiváló borászatainak kínálatát, kézműves ételeket, illetve naponta 3 koncerttel a hazai jazz élet és a jazzel határos műfajok fiatal képviselőit ismerhetik meg a gasztrokulturális élményekre vágyók.

Kalmár Panni a fiatal énekes generáció különleges hangú tehetségével nyitja az első nap koncertsorozatát 18 órától a Rozé, Rizling és Jazz Napok programja. Itt írtunk róla bővebben >>

20 órától Pocsai Kriszta quartettel találkozhatunk az Óváros téren

A Pocsai Kriszta quartet tagjait 20 éves ismeretség köti össze. Kapcsolatuk a Zeneakadémián kezdődött, és azóta is többször felléptek egymással egyéb formációkban.

Ez a felállás meglehetősen friss és a tagok elfoglaltsága miatt nem túl gyakran koncertezik, de minden fellépésük nagyszerű élmény a közönségnek és Nekik is. A repertoárban dallamos örökzöldek és saját számok kapnak helyet.

Pocsai Kriszta az egyik legnépszerűbb magyar jazzénekesnő. Állandó szereplője a legnagyobb hazai fesztiváloknak a Bágyi Balázs New Quartet, a Gáspár Károly trió vendégeként, illetve Tzumo: SoLaTi nevű formációjának tagjaként. Több alkalommal frenetikus sikerrel szerepelt a legendás londoni 606 jazz club színpadán.

Pocsai Kriszta kiváló komponista is, több lemeze jelent már meg, saját szerzeményeivel…

A zenekar tagjai:

Pocsai Kriszta-ének

Gáspár Károly-zongora

Horváth Balázs-bőgő

Csomós Feri-dobok

Nézd meg a Rozé, Rizling és Jazz Napok teljes programját IDE KATTINTVA!

Az estét a Finucci Bros feat. Myrtill Best of George Michael zárja

POP LEGENDÁK JAZZRE HANGOLVA

FINUCCI BROS feat MYRTILL: GEORGE MICHAEL EST

A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja közönségét.

Legújabb sorozatukban a popzene ismert alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével.

Ezen az estén Micheller Myrtill csatlakozik a zenekarhoz, hogy egyik kedvencük, George Michael legismertebb számait szólaltassák meg közösen.

Mindezt persze újragondolva, kicsit jazzesebben, „finuccisan”.

Finucci Bros’ new project is covering the works of pop legends with jazz sounding.

This night, they will play the best-known songs of George Michael.

Micheller Myrtill – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob

Forrás: veszpremfest.hu