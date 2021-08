Különleges lelkigyakorlat Pannonhalmán

A Szent Márton-bazilika nyolcszáz év spiritualitását rejtő falai, a diákkápolna otthonossága és az erdei kápolna tapinthatóvá váló csendje.

Érzések, élmények, hangulatok, amelyeket Pannonhalma szakrális tereiben tapasztalhatunk. Ha tudatosan figyelünk, megélhetjük, hogy maga Isten szól hozzánk környezetünkön keresztül. Ennek megtapasztalására, és az Úrral való találkozásra hív augusztus 23. és 25. között a főapátság. A „Mert a hely, amelyen állsz, szent föld – úton élettereink megszentelése felé” elnevezésű lelkigyakorlatra a jelentkezéseket augusztus 12-ig várja.

“A liturgikus tér nyomot hagy a hiten, és fordítva, a térforma sok mindent elárul a hitről. Pannonhalma pedig különösen is alkalmas arra, hogy a szent tereket bejárjuk és megtapasztaljuk, megtapasztaltassuk” – vallja Fülöp testvér. A háromnapos lelkigyakorlaton a bencés szerzetes és egykori pannonhalmi diáktársa, az építészként dolgozó Meszes Márton vezetésével olyan helyekre is bebocsátást nyernek a résztvevők, amelyeket egyébként a turisták nem látogathatnak. Ilyen például a Szent Márton-bazilika szentélye és a gimnázium diákkápolnája. Megmutatják a Cseider-völgyi Szent Jakab zarándokház erdei kápolnáját és a bazilikát is, a megszokottól eltérő szempontból beszélnek azokról.

Az augusztusi lelkigyakorlaton Fülöp testvér és Márton pont ezeken, az általuk is megtapasztalható tereken vezetik végig a résztvevőket. Úgy, hogy tudatosan megélhessék mindazt a spiritualitást, amit a több száz éves falak nyújtanak, vagy épp az arborétumi labirintus, amelyen járva mindig újabb és újabb arcát mutatja a táj. A szervezők meggyőződése, hogy Pannonhalma szakrális tereit megtapasztalva inspirációt, akár konkrét ötleteket tudnak gyűjteni a résztvevők ahhoz, hogy mindennapi tereiket – otthonukat, kapcsolataikat, imádságaikat – egyre tudatosabban, Isten megszentelő jelenlétében tudják megtapasztalni.

„Ha turistaként elmegyünk egy templomba, akkor általában tüzetesen megnézzük a szobrokat, a freskókat, érdeklődve hallgatjuk az idegenvezetést. Mondhatni turisztikai látványosságként sokkal jobban megismerjük és magunkénak érezzük Isten házát, mint amikor a liturgián vagyunk. A szentmisén, amely a keresztény élet csúcsa és forrása olyan, mintha közömbös lenne a tér, pedig nagyon is hatással van ránk” – mesél tapasztalatairól Fülöp testvér. Éppen ezért azt szeretné, ha a lelkigyakorlat nem érne véget Pannonhalmán. Arra bátorít mindenkit, hogy hazatérve is figyeljen az őt körülvevő szakrális térre, mert az hite alakulását is befolyásolja.