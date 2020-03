„Minden, ami Tapolca” ~ IV. Tapolca Expo

2020. március 13-15 között kerül megrendezésre, immáron negyedik alkalommal a Tapolca Expo termelői és kézműves vásár a helyi Csermák József Rendezvénycsarnokban.

A kiállításon 85 termelő, iparművész és kézműves jelenik meg. Idén az eddigieknél is több innovatív ötletekkel és termékekkel neveztek a vásárra. Nagy öröm, hogy a kiállítók közel fele tapolcai vagy a közeli településeken élő alkotó.

A kézműves jelleg mellett kiemelt szerepet kapott idén a szervezésnél a Giro d’Italia, mely keresztül halad majd május 11-én Tapolcán. Az Expo ideje alatt a tapolcai szakaszt le lehet tekerni egy szimulátoron, melyet a Giro d’Italia magyarországi szakaszának szervezői biztosítanak.

Idén is kiemelt szerepet kapott a gasztronómia.

Kihagyhatatlan elem már az Expo szervezésénél a látványfőzés, idén sem lesz máshogy! A szombati műsor: látványfőzés Szarka Zsófival a Zsófi főzőbirodalma főzőműsor háziasszonyával, aki idén szintén a Giro-ra hangolódva megjeleníti a rózsaszínt az ételben, amit készít. Zsófi így ír az Expóról:

„A Tapolca Expo mindig valami izgalmas újdonságot jelent nekem! Az utóbbi években minden alkalommal részt vehettem egy Gasztroshow-val a rendezvényen és a szervezőkkel együtt igyekeztünk valami igazán színes és vidám ételt bemutatni. A város régi ételeit, helyi alapanyagokból és megszületett tavaly a város saját édessége is, a Tapolcám. A közös bennük az volt, hogy hatalmas jókedvet teremtettek a fellépők és a közönség közt egyaránt. Idén a Giro’d Italia jegyében is zajlik majd a rendezvény, hiszen a világhírű bicikliverseny itt halad majd el mellettünk és az idei étel színe a rózsaszín. Mi sem volt egyértelműbb, hogy elkészítsem idén a szurkolók kedvencét a Giro Sandwich-et. Tele van laktató finomsággal, színes Giro Sauce-val és meglepetéssel, amitől otthon is elkészíted majd ugyan ezt a finomságot. A gasztroshow alatt újabb ismert vendégeket várok majd, akik beállnak főzni és beszélgetni is.. Várlak benneteket idén is, szombaton 10:30-kor a nagyszínpadon, hogy közösen kóstoljuk ezt a brutális Giro szendvicset :”

A műsor összeállításánál hangsúlyt fektettek a kulturális sokszínűségre. Idén azt is lehetne mondani, hogy „Expo Akusztik” műsorral készültek. Helyi néptáncosok, helyi népdalkör és helyi fúvós együttes is előadja színvonalas műsorát.

Az előző évekhez hasonlóan idén is az ünnepélyes megnyitó után szakmai díjak kerülnek kiosztásra, viszont a hétvége alatt a látogatók is szavazhatnak majd az általuk legkedveltebb standra, ami pedig vasárnapig tart. Aki a szavazásban részt vesz, nyereményjátékba is bekerül egyúttal!

Tavaly nagy sikert aratott a karzatra szervezett kiállítás, ennek folytatásaként idén is lesz egy 200 db-os plakát kiállítás, amely Zentai Gábor 1000 darabos plakátgyűjteményéből kerül kiválasztásra.

Gyerekeket folyamatos programokkal várjuk, amelyek: Bicajjal úton útfélen-a legkisebbeknek is! – Rendőrség, Tervezz, színezz biciklit! -Szent Erzsébet Óvoda, Jóga Serger Zsuzskával, Saras lett a bringakerék? Hozz egy darabot, megnézzük elektromos mikroszkóppal! Biciklivel a Balaton körül! – Ökoturisztikai Látogatóközpont, Brékó brékó! Profi Walkie Talkie bemutató! Katonai rádiók. Kommunikálj mobil nélkül! – Pmrradio.hu

Két keréken – A robotméhecske biciklivé változik! Megnézed? – Csontváry Iskola Zalahaláp és Kattog a küllő! – Manófalva játszóház

Bővebb információt az alábbi elérhetőségeken talál a rendezvénycsarnok honlapján, vagy az Expo oldalán.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

TÉRKÉP, HELYSZÍN