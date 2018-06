Moziba mennél? Chewbacca, a dinók és nyolc rafinált nő is rád vár!

A hétvégi lehűlés után lassan tér vissza a nyár, ha esetleg eleredne az eső, irány a mozi - megyénk filmszínházaiban jobbnál jobb filmek közül válogathatsz!

Jurassic World: Bukott birodalom

Érdekelnek a dinoszauruszok, a kalandok, a csodák, és szereted az izgalmakat? Ez a te filmed, ugyanis az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sorozat új részében ezt mind megkaphatod. Találkozhatsz ugyanazokkal a szereplőkkel és ugyanazokkal a dinoszauruszokkal is, akiket már az előző részekben láthattál, de felbukkannak teljesen új fajok is, amelyek még rémisztőbbek, mint az eddigiek.

Könyvklub – avagy az alkony ötven árnyalata

„Nem csak a húszéveseké a világ” – ezt bizonyítja be ez a film is. Négy nő fiatal korában könyvklubot alapított, ami a hatodik X után még mindig működik. Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) és Carol (Mary Steenburgen) egész életükben barátnők voltak. Diane 40 év házasság után özvegyasszony lett. Vivian még mindig nem találta meg az igaz szerelmet, nem is keresi, inkább falja a férfiakat. Carol házassága 35 éve tart és eléggé ellaposodott. A könyvklubban egyszer csak a híres erotikus regény, A szürke ötven árnyalata kerül sorra. Vajon mit hoz majd ki a könyv a régi barátnőkből?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Solo: Egy Star Wars-történet

Aki kedveli a Star Wars-filmeket, annak jó hírünk van, hiszen a legújabbat még mindig adják megyénk mozijaiban. A film középpontjában a fiatal Han Solo áll. Bemutatják, hogyan ismerkedett meg Chewbaccával és Lando Calrissiannel.

Kutyaparádé

Egy rendőrpáros életük legbonyolultabb ügyét oldja meg. A különlegesség, hogy a páros egyik tagja egy kemény rottweiler. Gazdája, a duó másik tagja (Will Arnett) izgulós és gyáva. A világ egyik legnagyobb kutyaszépségversenyének döntőjében egy pandakölyköt próbál továbbadni a dílerének egy veszélyeztetett állatokkal üzletelő csempészbanda. A küldetésük, hogy be kell olvadniuk, így a kutyának úgy kell tennie, mintha a szépségverseny egyik indulója lenne.

Ocean’s 8 – Az évszázad átverése

Van, aki még Danny Ocean-nél is nagyobb. Nem más, mint a húga, Debbie (Sandra Bullock), aki nem ismeri a félelmet, rafináltabb bármelyik férfinál, és humora is a helyén van. A legújabb célpont a New York-i Met Gala, ahol az összes szélhámos, milliomos és sznob megjelenik. Az eseményen a nő expasija is részt vesz. A buli végrehajtásához természetesen egy ütős csapatra is szükség van: Lou, Rose, Daphne, Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita és Constance, vagyis Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson és Awkwafina.

Túl szexi lány

Renee Bennett (Amy Schumer) egy átlagos nő, akinek az önbizalma nem nagyon van a helyén. Sportolás közben baleset éri, beveri a fejét, és arra eszmél, hogy bombanő lett belőle, a változást viszont csak ő látja. Az eset után megnő az önbizalma és teljesen megváltozik az élete. Megismerkedik egy férfival és sikereket ér el a karrierében. Amellett, hogy egy vicces filmről van szó, nagyon jó üzenetet közvetít.

Kszi, Simon

Mindenkinek jár egy első szerelem. Teljesen mindegy, ki kibe szeret bele. Egy tinédzsernek viszont nehéz az élete, ha nem az ellenkező nemhez vonzódik. A tizenhét éves Simon Spier ebben a cipőben jár. Szülei és barátai nem tudják, hogy meleg. Elkezd levelezni valakivel, aki állítólag az osztálytársa, bele is szeret, de nem tudja, hogy ki ő.