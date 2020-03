Nőnapi buli, kolbászgyúrás és Balaton-kerülő futás a hétvégi programok között

Csokorba szedtük a legígéretesebb Veszprém megyei programokat hétvégére.

MÁRCIUS 6-7-8.

13. Spuri Balaton Szupermaraton

2020-ban is több mint 2500 ember fut a Balaton körül. A résztvevők választhatják a kétnapos FélBalatont, futhatnak maratont vagy félmaratont is, illetve kipróbálhatják magukat a napi távok bármelyikén.

A napi szakaszok hétvégén:

– péntek: Fonyód – Szigliget 53,2 km

– szombat: Badacsony – Balatonfüred 43,6 km

– vasárnap: Balatonfüred – Siófok 51,2 km

MÁRCIUS 7.

A top 10 kortárs magyar képzőművész mutatkozik be

Balatonfüred A kortárs magyar képzőművészek színe-java mutatkozik be Balatonfüreden, a Vaszary Galériában a kiállítóhely megnyitásának tizedik évfordulóján, március 7-én. A tárlat szenzációja, hogy a válogatásba több éven át készített toplista alapján kerültek be a kiállító művészek. Beke László művészettörténész, egyetemi tanár, a kiállítás kurátora 2014 és 2018 között a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a kurátorokat képző képzőművészet-elmélet tanszéken listáztatta az első éves hallgatókkal a tíz legfontosabb kortárs magyar képzőművészt. Csaknem az összes diák jelölte Maurer Dórát, a zseniális művészt, akinek most is látható önálló kiállítása a londoni Tate Modern galériában. Rajta kívül Füreden kiállító művészek Keserü Ilona, Bak Imre, Bukta Imre, Fehér László, Kis Varsó (Havas Bálint és Gálik András dolgozik együtt ezen a néven), valamint Lakner László, Szöllősi Géza és Szűcs Attila. A különleges tárlatot június 28-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A kurátor szerint a művészet lóverseny, ahol a lovak vágta közben átpillantanak a másikra. A háttérben ott várakoznak a műkereskedők, a feltörekvő művészek pedig szeretnének bekerülni a kánonba, a figyelem középpontjába.

Téltemető, tavaszköszöntő mulatság

Balatonalmádi A Megfőzzük Almádit Egyesület március 7-én reggel 8 órától Balatonalmádi Budatava strandján köszönti a tavaszt a legfinomabb falatokkal. Lesz kiszebábégetés, amivel végleg elűzik a telet, lesznek finom ételek és italok, és a legbátrabbak megmártózhatnak a Balatonban!

Zánkai színjátszók nőnapja

Zánka Bazi nagy zánkai lagzi címmel, fergeteges műsorral készül a Zánkai Színjátszókör nőnap alkalmából a Faluházban március 7-én, szombaton 19 órakor. A műsor után Kardos József zenész gondoskodik a hajnalig tartó mulatságról.

Pajtaszínház Pécselyen

Pécsely Különleges hangulatú előadásokat rendeznek Pécselyen, a kultúrházban kialakított Pajtaszínházban, mondta el Burgyánné Czibik Éva polgármester. Abigél titkairól mesélt Piros Ildikó színművész február 15-én a jelenlévőknek, a következő előadás pedig március 7-én, 18 órakor lesz, amikor Berecz András énekes, népmesegyűjtő, előadóművész Félbevágott pipafüst című estjét láthatja a közönség. Másnap a MárkusZínház Az égigérő fa című darabot mutatja be 17 órától, majd Földes László Hobo Tudod, hogy nincs bocsánat című estjét viszi színre március 29-én 18 órától. Rékasi Károly színművész Wass Albert-esttel rukkol ki Pécselyen, április 25-én 18 órától. A szervezők azt tervezik, hogy folyamatosan rendeznek előadásokat a Pajtaszínházban.

Kolbászgyúró mulatság

Tihany Ötödik alkalommal rendezik meg a Kolbászgyúró mulatságot Tihanyban az akasztódombi termelői piacon, március 7-én 10 órától. A nagyobb rendezvényterület több csapat fogadására alkalmas, hogy az időjárás se tudjon kifogni senkin, a téren helyet kap egy óriás sátor is. Körülötte elhelyezkednek: kolbász- és pecsenyésstand, italosstand, házirétes-, szárazkolbász-árusító, levendulás ajándéktárgyak, óriás palacsinta, vattacukor, kézműves termékek, gyerekeknek játszóház. 2020-ban a kolbászfesztivál otthona, a kolbász szülőhazája, Békéscsaba városa elfogadta meghívást, ezért a mulatság vendégtelepülése lesz. A résztvevők ezért kis ízelítőt kapnak Békéscsaba és a csabai kolbász kultúrájáról, hagyományairól. Természetesen békéscsabai is indul a versenyen, Szarvas Péter békéscsabai polgármester vezetésével.

Nem csak nőknek

Pápa A Jókai Mór Városi Könyvtár a nőnap alkalmából március 7-én, szombaton virág helyett ingyenes beiratkozással kedveskedik az érdeklődőknek. Az olvasók e napon késedelmi díj fizetése nélkül vihetik vissza a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket.

75 évnyi faragás

Pápa Nemes Ferenc faragó, népi iparművész kiállítása nyílik meg 75 év margójára címmel március 7-én, szombaton 14 órakor a Jókai Mór Városi Könyvtárban. A tárlatot megnyitja Varga József emeritus polgármester, közreműködik Schuszter Andrea hegedűművész.

Huszonöt éves a Pápai Musical Stúdió

Pápa A Pápai Musical Stúdió huszonötödik évfordulója alkalmából Mert megérdemlem címmel ad jubileumi gálaműsort két felvonásban március 7-én, szombaton 15 és 19 órakor a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színháztermében. A születésnapi műsorban felhangzanak ismert és kevésbé ismert musical részletek, táncdalok, slágerek, sanzonok és kuplék.