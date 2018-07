Peter Jones (UK) – Nincs set-list, csak pillanat és hangulat

Peter Jones egy Dániában, közelebbről Koppenhágában élő, de liverpooli énekes/dalszerző/utcazenész, aki 15 éves korában kezdett dalokat írni.

Az első zenei hatások nagymamja konyhájában érték, mert a nagyi előszerettetel énekelt régi country dalokat főzés közben. Később felfedezte magának a Beatlest, Bob Dylant, majd1986-ban ment ki először az utcára zenélni, és mindjárt úgy találta, hogy az utcazenélés számára a legideálisabb módja annak, hogy dalait megszólaltassa és előadja.

Mindig is csak saját szerzeményeit játszotta, amikből mára körülbelül 250 gyűlt össze. Dalait leginkább a saját élete történéseiről írja, és barátaival, valamint idegenekkel folytatott beszélgetésékből is merít. És ugyan már négy lemezt is megjelentetett (Other People, 1996; Sunshine Up Ahead, 2003; Live On The Streets, 2008; Really Old Shit, 2016), koncertjein soha nem előre összeírt set-list alapján játszik, hanem úgy, ahogy azt a pillanat és a hangulat éppen hozza.

Forrás: utcazene.hu