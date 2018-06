Szombaton ismét Múzeumok Éjszakája!

Az éjszaka rendkívüli nyitva tartással várják a látogatókat.

Vaszary Galéria

16:00: Mesébe írt képek – tárlatvezetés kicsiknek a Vaszary Galériában.

16:00 – 23:00: Rejtély a gyűjteményben – Számkereső játék a múzeumokban (A nyeremények beválthatóak a Vaszary Kávézóban 1 pikoló (2 dl) sörre / 2 dl szörpre.)

16:00 – 23:00: Kapu a művészetbe – a Biedermeier kiállításból most a festmények világába léphetsz át!

17:00 – 20:00: Buborék Show a Vaszary Galéria kertjében

18:00 – 20:00: Kapsz egy címet, fesd a képet! – a Vaszary Alkotóműhely foglalkozása gyerekeknek.

18:00: Lyukasóra Klub – Menedék az irodalomban – a Lyukasóra Klub tagjai lebilincselő beszélgetése az irodalom vizeire kalauzolja látogatóinkat. A képzőművészet és az irodalom szorosabban függ össze, mint elsőre gondolnánk, – bizonyítani fogják ezt az irodalmi vonatkozások, amelyek a Menedék a tüdőszanatóriumban – dr. Levendel László gyűjteménye című kiállításunkkal mutatnak izgalmas párhuzamot. Beszélgetnek: B. Nagy Anikó művészettörténész, a kiállítás kurátora. Lator László költő, műfordító, Várady Szabolcs költő, műfordító, Kiss Judit Ágnes író, költő és Györgyi Anna színművész. (A program a Múzeumok Éjszakája karszalaggal, valamint külön, csak a programra szóló jeggyel is látogatható, amelynek ára 1000 Ft.)

19:00: Nagyvizit – B. Nagy Anikó, a kiállítás kurátora és Frank Róbert pszichológus rendhagyó tárlatvezetésre hívja látogatóinkat a Menedék a tüdőszanatóriumban – dr. Levendel László gyűjteménye című kiállításunkban.

20:00: Restaurátor szakmai bemutató – Somogyi Márton restaurátor a szakma rejtelmeiről, érdekességeiről beszél, amelyeket helyben festményeken mutat be.

21:00: Védtelenek – Grecsó Krisztián és a Willany Leó társulat mozgásszínház előadást mutat be a Menedék a tüdőszanatóriumban című kiállításunk témájára.

22:00: Fényfestéssel egybekötött koncert a Vaszary Galéria kertjében.

23:00: Éjszakai vizit – kurátori tárlatvezetés a Menedék a tüdőszanatóriumban – dr. Levendel László gyűjteménye című kiállításunkban. Vezeti: B. Nagy Anikó művészettörténész, a kiállítás kurátora.

Helytörténeti Gyűjtemény

18:00: Gyűjteményünk ’25 – Múzeumbaráti találkozó és képkiállítás megnyitója a Városi Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásának 25. évfordulója alkalmából.

21:00: Éjszakai tárlatvezetés a Városi Helytörténeti Gyűjteményben

Jókai Mór Emlékház

16:00 A betegség és a kreativitás kölcsönhatása. Előad: Kővári Edit.

17:00 Híres magyarok a naprendszerben – az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa.

18:00 – 21:00: Borkóstoló Bánk bánnal – a híres opera dallamára borkóstolóval mutatkozik be a Koronczai pincészet a Jókai Mór Emlékházban

21:00 Anekdoták a Jókai Mór Emlékházban – a rendhagyó tárlatvezetésben megelevenedik Jókai Mór és Laborfalvi Róza.

– Sütemények és kézműves sörök a Vaszary Kávézóban

-A láda kincsei egy pohár sörre/szörpre válthatóak a Vaszary Kávézóban.

Intézmények nyitva tartása a Múzeumok Éjszakája program alatt:

Vaszary Galéria: 10:00 – 24:00

Jókai Mór Emlékház: 10:00 – 22:00

Helytörténeti Gyűjtemény: 10:00 – 22:00

Vitorlázeum: 10:00 – 18:00