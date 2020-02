Valentin nap, kalózkoncert és kiállítások sora is vár ránk a megyében

2020 februárjában 29 napon át kereshetünk programokat Veszprém megyében. Véget ér a farsangi időszak, megenyhül a tél, és ünnepeljük a szerelmeseket!

IDŐJÁRÁS

Tavaszias időjárással indult az év második hónapja, s ez rá is nyomja a bélyegét az egész hónapra. Havazásra nem, elszórt esőkre számíthatunk az idokep.hu előrejelzése alapján. Az átlagos napközbeni hőmérséklet hosszútávú előrejelzések 6 és 10 °C között várható, éjszaka sem hűl majd le a levegő túlságosan, alig pár napra jósolnak mínuszokat.

VALENTIN-NAP

A Laczkó Dezső Múzeum munkatársai egy korszakokon átívelő zenés-irodalmi utazásra invitálják az érdeklődőket: a kalandozás során Dominek Anna és Szeles József színművészek segítéségével korstílusokat megismerve járhatják be a szerelem világát. A délután felvezetőjeként pedig Dr. Pilipkó Erzsébet irodalmi muzeológus tart előadást Szent Bálint legendájáról február 12-én, 16:30-kor.

Valentin-napon, február 14-én, a Farsang utolsó hétvégéjén sor kerül a népszerű kézműves sajtok és kolbászok vására, a tihanyi PIAC Placc első eseményére, egy három az egyben disznótorra.

A gyalogos városnézés keretében az Idegenvezetők Veszprém szakavatott idegenvezetője, Takácsné Ferenczik Brigitta mutatja be Veszprém nevezetességeit és történelmi értékeit az érdeklődők számára február 15-én, szombaton. A séta részeként egy rövid látogatást is tesznek a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárba, ahol különleges, régi esketési anyagokba nyerhetnek bepillantást a résztvevők. Továbbá Valentin nap alkalmából apró, édes meglepetéssel is készülnek a szervezők. A városnéző séta az Óváros térről indul 10.30-kor. Érdeklődni a Tourinform Veszprém irodájában, a 88/404-548-as telefonszámon emailben lehet.

KONCERT

A veszprémi Expresszóban februárban is minden hétre jut koncert. 7-én az Ocho Macho, 14-én Bëlga, 21-én Pál Utcai Fiúk, a hónap zárásaként pedig 28-án Lararvs, 29-én pedig Paddy and the Rats koncertekre mehetünk kiugrálni magunkat.

Ha inkább klasszikusra vágyunk, meleg szívvel ajánljuk februárr 22-én az Ajkai Városi Fúvós Bányászzenekar farsangi koncertjét 18 órától.

KIÁLLÍTÁS

Ex libris és kisgrafika kiállítás nyílik február 3-án, hétfőn 17 órakor a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban. A megjelenteket Áldozó Tamás polgármester köszönti, a február 24-ig látható tárlatot megnyitja Ürmös Péter grafikusművész, a kiállítás kurátora. Közreműködik a Pápai Acapella Kórus.

A veszprémi Agórában február 13-tól 16-ig megtekinthetők a 70-es 80-as évek használati és műszaki eszközei, berendezési tárgyai, Retro Ernő gyűjtésében. Az interaktív retro kiállítás mottója: „Repülj vissza az időben!”.

RENDEZVÉNY

A jótékonyság, illetve a hagyomány tisztelete jegyében hetedik alkalommal rendezi meg a sümegi önkormányzat a Zsófia-bált Sümegen, a Hotel Kapitány dísztermében, február 15-én, szombaton 18 órától, amelynek Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő lesz a fővédnöke. A báli bevételt a helyi Ramassetter-ház udvarának rendbetételére, illetve parkosítására fordítják. A vendégeket Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita színművészek, valamint a Start zenekar szórakoztatja, a tombolasorsoláson értékes nyeremények is gazdára találnak. A bál egyik ötletgazdája ifjabb Papp Imre, névadója Kompanik Zsófia, aki a 19. században élt és a sümegi iskola- és kórházalapító Ramessetter Vince felesége volt. Zsófia hozta létre a településen az óvodát, és felkarolta a nehéz sorsú gyerekeket, családokat.

A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvény keretein belül kerül megrendezésre február 16-án a Kocsár Miklós Emlékkoncert Veszprém kórusainak összefogásával. Az est folyamán a Gizella Nőikar, az Opus Énekegyüttes, a Simonyi Iskola Kicsinyek Kórusa és Veszprém Város Vegyeskara előadásában is hallhatunk dalokat. A belépés díjtalan!

SZÍNHÁZ

Hamlet klasszikus tragédiáját mai érvényű történetként, mai színházi eszközökkel keltik életre A Pannon Várszínházban. A kortárs színházi felfogás Arany János remekmívű fordítását használja, mely nemcsak szállóigévé vált mondatai, hanem pazar nyelvi leleményei miatt számíthat a fiatal befogadókra is. A darabot február 15-én mutatják be Vándorfi László rendezésében.

Ha könnyedebb darabra várunk, a Szerelem, óh előadás tökéletes választás a Veszprémi Petőfi Színház Latinovits-Bujtor Játékszínben. Ha Valentin napra nem tudunk programot szervezni, ez tökéletes randi helyszín lehet.

Világnapok

Február 4 – Rákellenes világnap

Február 14 – Valentin-nap

Február 14 – Az epilepszia világnapja

Február 25 – A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja