Vasárnap is különleges fellépőket köszönthetünk!

A Rozé, Rizling és Jazz Napok keretében 2018. július 6. és 15. között ismét a Balaton környéke kiváló borászatainak kínálatát, kézműves ételeket, illetve naponta 3 koncerttel a hazai jazz élet és a jazzel határos műfajok fiatal képviselőit ismerhetik meg a gasztrokulturális élményekre vágyók.

Soul & Emotion

Az együttes jelenlegi formájában 2016-ban látott napvilágot, Veszprém városában. Céluk igényes egyedi hangzás létrehozása, ötvözve a modernebb zenei vonalakat a soul és funky tradicionális elemeivel. Repertoárjuk főként hasonló stílusú, külföldi zenekarok által előadott dalok feldolgozásából áll, a pörgős, groove-os lüktetéstől a lassabb, melankolikus dallamokig. Az együttesnek 2017-ben a III. Balatonfűzfői Utcazene Fesztivál szakmai zsűrije I. díjat adományozott. A zenekar énekese számos zenei elismerést tudhat magáénak, többek között 2015-ben a Starfactory országos tehetségkutató verseny közönségdíját, emellett pedig a Pannon Unifest nemzetközi összművészeti fesztiválon 2015-ben II. helyezést, 2016-ban I. helyezést 2017-ben pedig Arany minősítést, valamint különdíjat is kapott.

A zenekar tagjai:

Ének – Váczi Violetta

Billentyű – Gergye Balázs

Szaxofon – Huber Tamás

Trombita – Werb Gábor

Harsona – Farsang Tamás

Gitár – Görög Dániel

Basszusgitár – Zacsovics András

Dob – Horváth Attila

Temesi Berci featuring Köles Eliza

Temesi Berci ARTISJUS díjas előadóművész, 2003-ban az év basszusgitárosa lett, 2012-ben a Magyar Jazz Szövetség különdíját, 2013-ban pedig Smoothjazz dalszerzői díjat vehetett át.

Számos tévéműsor zenei rendezője. A Cseh Tamás Program mentora. 2011 óta a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnökségi tagja. Az Előadói Jogvédő Iroda Egyesület választmányi és Jogdíjbizottsági tagja.

2017-ig 91 nagylemezen közreműködött, valamint több, mint 150 ismert előadót kísért színpadon. Mindkét saját szóló lemezét (2013 – On Time, 2015 – Satisfied) FONOGRAM díjra jelölte a szakma, saját könyve pedig 2014-ben, Elégedettség címmel jelent meg a Music Fashion Kiadó gondozásában. Jelenleg harmadik nagylemezén dolgozik.

„Az első szólólemezem alkotásakor a célom a prémium minőség volt. Zeneileg, megjelenésében, és üzenet tekintetében egyaránt. A második lemez is hasonló indíttatással készült, letisztultabb, muzsikálósabb formában, most már több szöveges dallal. Lehetőség, hogy megmutassam azt a mosolyt magamból, személyesebben, amit immáron 17 éve megszámlálhatatlan koncerten adhattam a háttérben dolgozva lelkiismeretesen, az általam mélyen tisztelt művészek mögött.”

Koós Hutás Áron E.T. Project

Napjaink egyik legkeresettebb fiatal trombitása 2008-ban megnyerte a Tomsits Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Versenyét. Koós-Hutás Áron neve sokak számára már más produkciókból is ismerős lehet, úgy mint a neves Budapest Jazz Orchestra, az underground körökben ismert Pannonia Allstars Ska Orchestra vagy a nemzetközi szintéren is ismert Djabe zenekar.

A legismertebb magyar előadók mellett az évek során lehetősége volt már több, nemzetközileg is ismert művésszel dolgozni és egy színpadra állni, beleértve többek között Brian Culbertson-t, Tony Lakatost, Erik Truffaz-t, Tommy Víg-et, Gerard Presencer-t, Joe Lovano-t, Joan Faulkner-t és Raul Midón-t. 2014-ben hazánkat képviselte az I. világháború 100. évfordulójára létrehozott nemzetközi nagyszabású kezdeményezésben, melyre a híres olasz jazztrombitás, Paolo Fresu kérte fel.

Koós-Hutás Áront 2015-ben az év jazztrombitásának választotta a JazzMa.hu közönsége, 2015-ben megjelenő első lemezének dala, a ‘Milk and Honey’ a Jazzy Dalverseny díjazottjai között szerepelt, lemezét a világhírű Kenny Garrett Quintet előtt mutathatta be a nagyközönségnek. Ez a bemutatkozó album, mely az E.T. Project nevet viseli, dalai igazi különlegességét az egyedülálló elektronikus, kozmikus hangszínekkel való fűszerezettség adja. A bemutatkozó album hat dala egy univerzális filozófián alapuló történetet mond el, s teszi ezzel is izgalmassá a zenei élményt a hallgatók számára.

Zenésztársaival 2014-ben a Casablanca-i Jazzablanca Festival-on olyan neves előadók mellett léphetett színpadra, mint Joss Stone, az Electro Deluxe, Stacey Kent. 2017 májusában pedig E.T. Projectjével a németországi Gronau JazzFest nagyszínpadán a világhírű Till Brönner előtt mutatkozott be az európai nagyközönségnek.

A projekt vadonatúj dala idén januárban debütált Running címmel:

A Koós-Hutás Áron E.T. Project Studio Live Session sorozat első videója készült el az új szerzeményhez, mely szövegében egy önismereti utazásra indítja a hallgatót. Szembesülés, mély tartalom, de mindezek mellett a refrén igazán füllbemászó dallamvilága és szövege, újra és újra hallgatásra, lejátszásra készteti az embert. 2015 óta a project új, tehetséges tagokkal is bővült, akik személyére már a videóban is fény derül. A fiatal, tehetséges énekesnő, Kovács Réka személye és hangja egy új színfolt a project életében, mint ahogy Tálas Áron és Fonay Tibor profizmusa, zeneisége és játéka is újabb lendületet hoz. A produkcióban kezdetek óta résztvevő nagyszerű zenészei, mint Zeek, Oláh Gábor és Zana Zoltán a biztos alapot jelentik.

A zenekar tagjai:

Koós-Hutás Áron – trombita

Kovács Réka – ének

Zeek – rap, ének

Oláh Gábor – dob

Tálas Áron – billentyű

Barabás Tamás – basszusgitár

Zana Zoltán – szaxofon, ewi

