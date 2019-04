Zene, tánc és faállítás Veszprém megyében – Programtippek május elsejére

A legtöbb helyen a gyerekekre is gondoltak a szervezők.

Április 30.

Balatonakali

Kedden 18 órától májusfát díszítenek, majd állítanak a Fék Üzletház parkolójában.

Május 1.

Ajka

Tavaszköszöntő majális Ajkán

A sportcentrumba várnak mindenkit 9.30-tól májusfaállításra, melyet tavaszköszöntő tánc és zenei műsor kísér. 15.30-tól gyerekműsorral, táncelőadásokkal szórakoztatják a közönséget. 19.30-tól Kocsi Tibor és zenészbarátai lépnek színpadra.

Alsóörs

II. Balatoni Bóklászó

A múlt évi bevezető rendezvényünk sikerén felbuzdulva, 2019. május 1-én ismét sor kerül a Balatoni Bóklászó családi teljesítménytúrára! A rendezők – lévén maguk is kisgyermekes szülők és gyakorló túrázók – tudják, mivel lehet „mozgásban tartani” a gyerekeket úgy, hogy azt ők is élvezzék. Rajt: Alsóörs, Templom utca 6,, majd körtúra után a beérkezés is itt lesz. Rajt ideje: 8.00–11.00.

Badacsonytomaj

Családi Majális Badacsonyörsön a strandon. Játszóház, minilégvár, lego, autópálya és sok játék várja a látogatókat.

Balatonfüred

Jókai-majális 2019

Vaszary Galéria

15.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Balatoni nyár – Írófényképek az 1950-es, ’60-as és ’70-es évekből című kiállításban. 18.00 Tárlatvezetés a Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása című tárlatban Vezeti: dr. Szilágyi Judit, a kiállítás kurátora 19.30 Vadvirágok Blues Band

2007-ben alakult ryhthm&blues zenekar. Számaik között keverednek 40-es 50-es évek bluesától kezdve a 70-es évek rock&roll-jáig dalok egyedi válogatás szerint. A zenekar több belföldi és külföldi turnéja során, játszott a kisebb-nagyobb kluboktól a többezres fesztiválokig.

Vaszary Alkotóműhely

11.00–13.00 Kapd el a pillanatot: a Sketch alapjai Szoboszlay András animációs filmrendező, grafikus, illusztrátor segít a rajzolásban. 14.00–17.00 Camera Obscura készítés papírból. Városi Helytörténeti Gyűjtemény – Pálóczi Terem. 11.00–14.00 Ősi magyar ékszer készítés Lipovszki-Drescher Mária iparművésszel 16.00–17.00 A Szentgyörgyi Horváth család történetéről… Nemes András művészettörténész előadása

Jókai Mór Emlékház

11.30 Séta Laborfalvy Rózával az emlékházban Vezeti: Sasvári Ágnes. 17.30 Suttogók – Andaxínház előadása. A Suttogók előadás József Attila verseibe való alámerülés. Előadók: Balog József, Geltz Péter, Hajduk Károly, Kroó Balázs Koncepció: Zsalakovics Anikó

A Jókai-Majális programjain a részvétel ingyenes!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Nyitott Balaton – Geotúra a vulkánok és tüzes borok félszigetén a Levendula Ház Látogatóközpont kedvezményes megtekintésével

A Tihany, Levendula Ház Látogatóközponttól 10 órakor indul 6 kilométeres túra. A részleteket ide kattintva nézheti meg.

Eplény

Majális Eplényben

Ingyenes gyerekprogramok, játékok, lufibohóc vár, a hegytetőn mezítlábas ösvény és az Ámos-hegyi kilátó! Libegőzzetek a gyerekekkel a szabadban, a friss erdei levegőn, gyönyörködjetek a csodálatos kilátásban és élvezzétek a majálist úgy, mint máshol soha! Vár a majális kaland a Kaland Hegyen! Helyszín: Kalandhegy Eplény

Pápa

Közösségi majális

Májusfa állítással, néptánc, mazsorett és rocky bemutatóval, valamint ABBA Show-al várnak mindenkit 14 órától az Erzsébet Ligetbe.

Sümeg

Túra a Fehérkövekre

Fehérkövek teljesítménytúrát szervez a Noszlop SE Noszlopakodók Természetjáró Szakosztálya május elsején, szerdán. A rajt és cél a Huber presszónál lesz. Nevezni a helyszínen 7.15-10.30 óráig lehet. A rövid táv 11.5 kilométer 420 méter szintkülönbséggel, a hosszú táv 26.5 kilométer, a szintkülönbség 620 méter. A túra az Észak-Dunántúli Kupa része.

Veszprém

Tavaszköszöntő Majális Veszprémben a Kolostorok és Kertek rendezvénytéren

10.00-10.15 – Köszöntőbeszédet mond: Szabó Péter, a park ügyvezető igazgatója

10.00-14.00 – Horgászverseny (felszerelésről, etetőanyagról a versenyzők gondoskodnak)

10.15-10.45 – Fellép a KID Rock and Roll SE. táncegyüttes

10.50-11.50 – Bűvészshow Ricsix bűvésszel

12.00-12.45 – Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió előadása

12.50-13.10 – Zenés program az ebédidő alatt

13.10-13.15 – Köszöntő: Porga Gyula polgármester

13.15-14.15 – DAL-MA Musical- és Zenés Színpad produkciója

14.15-14.25 – Horgászverseny eredményhirdetés

14.30-15.30 – VASTAG CSABA KONCERTJE

15.40-16.10 – Szilágyi Táncegyüttes, Báthory Banda és a Veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptánc Egyesület fellépése

16.15-17.15 – Hatás Andrea és Gaál Nikolett műsora

17.20-18.00 – Golarits Márton és Bögi Levente „Jazz & Blues” koncertje

Zánka

Zánka Majális

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2019. május 1. 14.00 órától megrendezendő Majálisra! Program: Élményfőzés, melyre csapatok jelentkezését várjuk, Májusfa díszítés és állítás, a Pápai Musical Stúdió műsora, Ugrálóvár, Kézműves foglalkozás, Büfé. A zenét Borda Lajos szolgáltatja. Helyszín: Zánka Faluház udvara A rendezvény rossz idő esetén elmarad!