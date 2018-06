Kényelmes fürdőruha átlagon felüli dekoltázshoz – létezik? (x)

A nyár sokaknak elhozza azt a kényes kérdést, hogy hogy nézhetnének ki dúsabb dekoltázsúnak bikiniben. Nem kevés nőnek viszont az okoz fejtörést, hol talál olyan fürdőruhát, amibe ‘belefér’, és a lehető legvonzóbban fest.

Öltözködési trükköket igényelnek a dús keblek

Az átlagon felüli mellméret – valljuk be – igazi áldás, mivel látványos és nagy sikere van az ellenkező nem körében. Öltözködni hozzá viszont sem télen, sem nyáron nem egyszerű. Sok ruhadarab van, amit inkább a szilfid, karcsú nőkre terveztek, például a garbó is csak egy bizonyos mellméretig áll jól. A szűk, elegáns blúzokat is el lehet felejteni kimondottan telt keblekkel – kivéve ha nagyon jó szabásúak -, mivel mindenki attól fog félni körülöttünk, mikor pattannak le rólunk a gombok.

Nyáron a dekoltázs még jobban előtérbe kerül, és kevesebb ‘anyaggal’ kell megoldanunk a takarást és a tartást. A strandon elengedhetetlen egy jó fürdőruha, ha el akarjuk kerülni a ruhabaleseteket, és a legjobb formánkat akarjuk hozni.

A lényeg a megfelelő tartás

Ez a legfontosabb, enélkül nincs komfortérzet, csak állandó igazgatás és visszafogott mozgás. Gyönyörű fürdőruhák és bikinik vannak már szerencsére megfelelő merevítéssel, nagy méretben is. A merevítés, vagyis kosár nélküli felsőket – például amelyek egyszerűen pántokra fűzött háromszögekből állnak – a vékonyabb alkatúakra találták ki. Ha a keblek tartásával nem vagyunk megelégedve, a nyakba akasztós darabok ezen a téren remekül tudnak korrigálni.

Egyberészes esetén ma már alap, hogy beépített kosaras darabokból is lehet válogatni. Tehát nem érdemes a kosár nélküli, sportos dresszeket bevállalni.

A vastag vállpánt is egy jó találmány, ha nem szeretnénk, hogy bevágjon a vállunkon a fürdőruha vagy bikini.

És egy kis optikai trükk

Ha figyelemreméltó a dekoltázsunk, valószínűleg feleslegesnek érezzük, hogy ráirányítsuk a figyelmet flitterekkel, fodrokkal, fém rátétekkel, amelyek optikailag erősítenek. A push up melltartó rész azt eredményezi, hogy a keblek valósággal kijönnek a felsőből, erre sincs feltehetőleg szükség. A zártabb dekoltázs és a visszafogottabb szín segít arányosabbá tenni az alkatunkat.

Ha olyan bikinifelsőt választunk, amely a kebel alatt is folytatódik, azaz ott is takar, és ezen a részen sötétebb, az kimondottan karcsúsít. No és a bikini alsóval is lehet trükközni: a széles mellkast jól ellensúlyozza egy magasított derékrész.