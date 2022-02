Március 5-én (szombat) 10 órától nőnapi meglepetés túra. A szervezők írják invitálójukban: "a II. Nőnapi meglepetés túra a hölgyek és a tavasz köszöntésére könnyen teljesíthető, barátságos szintű vezetett körtúra, mely érinti a környék főbb látványosságait (Doktor-szikla, Tányérfenyő, geodéziai torony) és eljut Ösküre is, a csodás kis Kerektemplomhoz, melyet belülről is megnézhetünk. Onnan már csak vissza kell térnünk kiindulópontunkhoz, a szépen karbantartott Csónakázó tóhoz, ahol tudunk egyet tornázni, majd sütizni, és mindenki kifújhatja magát". A találkozó helyszíne: Pétfürdő, Ifjúsági tó (Csónakázó tó). A túra várható befejezése: 15 óra. Táv: 12,5 km (körtúra). A túra a Gaja-völgy Egyesület tagjainak és önkénteseinek ingyenes, de a létszámkorlát kezelése miatt nekik is regisztrációhoz kötött.