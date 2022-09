A zirci termelői és kézműves piacot október 1-én, szombaton is megtartják 8 és 12 óra között a Penny áruház parkolója mögötti fedett vásártéren. A szervező, a Vidéken "Bénázók" Egyesület várja a vevőket és árusok is jelentkezhetnek náluk. Ezúttal is lesz a kínálatban többek közt zöldség, gyümölcs, tejtermék, húsáru, szörp, lekvár, méz, virág és játék.