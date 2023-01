Egyre több nyugat-európai városban korlátozzák a régi autók behajtását a településre. London, Párizs és Berlin is szigorított: van, ahol teljesen megtiltották a behajtást a régi autóknak, máshol meghatározott díj ellenében még engedélyezik azt. A trend megérkezett Kelet-Közép-Európába is: a lengyel főváros vezetése úgy döntött, hogy jövő júliustól nem hajthatnak be a 18 évesnél idősebb dízelek és a 27 évnél öregebb benzines autók. Nálunk egyelőre nincs hasonló korlátozás, de várhatóan csak idő kérdése, hogy hasonló kezdeményezések induljanak itthon is. Ami biztos, 2035-ig betiltják az Európai Unióban a fosszilis üzemanyaggal hajtott új járművek forgalmazását, de a belsőégésű motorral szerelt autók még tovább velünk maradnak…