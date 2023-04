Az AD ASTRA tudományos kísérlet keretében tiszteleg a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis Univerzum az UPRA - Universal Platform for Robotics and Aerospace csapatával közösen a tragikusan fiatalon idén januárban elhunyt amatőr csillagász, Ivanics-Rieger Klaudia előtt.

Élete és munkássága előtt tisztelegve jön most létre az Ad Astra Magaslégköri Ballon Küldetés, amely során mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt, lehetősége nyílik a [email protected] küldött e-mailen keresztül május 19-én péntek éjfélig digitális formában egy üzenetet elhelyezni a fedélzeten.

Május 27-én pedig ezzel a különleges rakománnyal útjára indul az Ad Astra Magaslégköri Ballon a sztratoszférába, hogy segítse egy távérzékelő kamera fejlesztését. A környezetvédelem szempontjából igen fontos adatgyűjtést lehetővé tevő rendszer a növényzet állapotának megfigyelésén túl a mezőgazdaságban a vegetáció tervezéshez és a kárfelméréshez használható fel. A nyílt vízfelületek megfigyelése pedig belvíz és árvíz idején nyújthat friss és gyors információt, ami akár életeket is menthet.

A küldetésről a Parallaxis Univerzum Ivanics-Rieger Klaudia emlékére dokumentumfilmet forgat.

A Bakonyi Csillagászati Egyesület eree az alkalomra készített egy Klaudia űrhajós LEGO figurát, amelyet az Ad Astra Magaslégköri Ballon műszercsomagjába helyeznek majd Sztratosz Feri LEGO figurájával együtt.