Elsők az elsősök!

A napokban az intézmény immáron régi hagyományaként megrendezték újra az elsősök bemutatkozó műsorát.

A fellépések sorát a legkisebbek, az 5. G osztályosok nyitották meg nagyszerű produkciókkal. Nemcsak táncos és komolyzenei elő- adásokkal készültek számunkra, hanem prózával és közös népdalénekléssel is. A kicsik produkcióit a 9. AJTP (Arany János Tehetségkutató Program) nyári táboros összefoglaló videója követte, ezzel pedig kezdetét vette az ő blokkjuk. A videó után szavalat, majd gitárral kísért ének következett, ahol iskolánk két tanulója a Gyöngyhajú lány és a Someone you loved című dalt énekelte. Az osztály közös produkciója pedig egy remekül megkoreografált tánc volt. Végül, de nem utolsósorban a 9. NY osztály mutatta meg tehetségét. Itt is sok szép produkciónak lehettünk szem- és fültanúi, mivel mind komolyzenében, mind prózában nagyszerűen helytálltak.

Szerintünk minden fellépő magas színvonalon teljesített, profikat meghazudtoló fegyelemmel, pontossággal és alázattal szerepeltek. Különleges élmény volt látni az idei „kicsiket”, akik később minden bizonnyal iskolánk büszkeségei lesznek: énekelnek, táncolnak, szavalnak, előadnak, és persze biztos, hogy jól is tanulnak. Kíváncsian várjuk a legközelebbi ehhez hasonló eseményt is, hiszen az ilyen iskolai rendezvények kovácsolják családdá a pápai türrösöket. No és persze, ezekről a percekről még az osztálytalálkozókon is beszélnek.