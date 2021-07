Bronzérmet nyert a férfi kardcsapatunk!

Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András és Szilágyi Áron az olaszok elleni elveszített elődöntőt követően megnyerte a bronzcsatát a németek ellen 45:40-re.

Az utolsó meccsre cseréltek a mieink: Decsi Tamás helyett Gémesi Csanád került a csapatba – írja a Nemzeti Sport Online. Szilágyi Áron adta meg az alaphangot 5:1-es kezdéssel, Gémesi pedig tartotta a különbséget a németek legjobbja ellen. Szatmári András majd Gémesi asszója után már 10 tus különbség volt a két csapat között, amit Szilágyi tartott meg.

Szatmári ezúttal ellenállhatatlanul vívott, mindössze egy tust engedett Hartungnak, Gémesi pedig 15-re növelte a különbséget. Ugyan Szatmári egy tussal elvesztette asszóját, de így is 14 volt Szilágyi előnye a záró asszó előtt Hartunggal szemben.

Csakhogy háromszoros olimpiai bajnokunk ezúttal eléggé indiszponáltan kezdett, Hartung pedig megérezte a vérszagot és 43:40-ig zárkózott. Ekkor egy vitatható csörte után a videót nézték meg a bírók, akik Szilágyi javára döntöttek, a meccstus pedig egylámpás lett, így 25 év után lett újra érmes férfi kardcsapatunk!

45:40 A vége egylámpás tus, megvan a bronz!!!

44:40 Egy tusra vagyunk a bronztól, de kellett hozzá a videó

43:40 Újabb négy német tus

43:36 Végre megint egy Szilágyi tus

42:36 Videózás után megint a

42:34 Megint két német tus

42:32 Végre megvan az első. És mindjárt utána a második is

40:32 Újabb két német tus

40:30 Hartung szépít, egymás után négy tust is kapott

Az utolsó asszóban Szilágyi Áron és Max Hartung csap össze

40:26 Egy átvett támadás után aztán megszerezte a mieink 40. tusát

39:26 De egyelőre a német szerzi a tusokat

38:24 És már csak egy tus kell

38:23 Mindketten találnak egyszer

37:22 És most egy egylámpást is ad

36:22 De most Szatmári is belelendül

35:22 A német két tussal kezd

Szatmári és Hübers következik

35:20 Gémesi reklamált meg egy tust, és a zsűri igazat is adott neki. Vége az asszónak

34:20 Két tust szerez a német is

34:18 Wagner lép le a pástról, újabb tus nekünk

33:18 Megint Gémesi ad egy tust

32:18 Egy tus itt, egy tus ott

31:17 De Gémesi sem marad adós. Fegyvercsere után folytatódik az asszó.

30:17 Az első tust a német adja

Gémesi és Wagner a páston

30:16 Egy átvett támadás után újabb magyar tus, majd egy védés visszavágással be is fejezi az asszót

28:16 Egy tust most a német is ad

28:15 És három tussal kezd a magyar fiú

Szatmári Hartung ellen vív.

25:15 Áron tartani tudja a különbséget, továbbra is 10 tussal vezetünk

23:13 És megint egy itt, egy ott, de ez nekünk jó

22:12 Mindketten szereznek két tust

Szilágyi következik Wagnerrel

20:10 Ugyan Hübers is betalál egyszer, de aztán Gémesi átveszi a támadását és befejezi az asszót.

19:10 Megint Gémesi ad tust

18:10 Szépít a német

18:9 Most is végigvitte a támadást

17:9 Egylámpás!

16:9 És már hét tus a különbség

Gémesi és Hübers jön a negyedik párban

15:9 A végén egy egylámpás!

14:9 Egy itt, egy ott

13:8 Remek védés visszavágás Szatmárinál

12:8 Utána viszont két német találat következik

12:6 Két tussal kezd a magyar fiú

Szatmári Andráson és Benedikt Wagneren a sor

10:6 Egy gyors indulással sikerült lezárni az asszót

9:6 És mindjárt összejött a következő is

8:6 Most sikerült végre megállítani a korábbi világbajnokot

7:6 Hartung sajnos nagyon beindult

7:1 És milyen jól, két tust is szerez

A második asszóban Gémesi Csanád Max Hartunggal csap össze

5:1 Háromszoros bajnokunk nem teketóriázik, kiosztja az ötödiket is

4:1 Bent van a negyedik is, de aztán szépít a német

3:0 Videózás után a második, majd vita nélkül a harmadik tus is az övé

1:0 Szilágyi egylámpás tussal kezd

Az első asszót Szilágyi Áron és Richard Hübers vívja.