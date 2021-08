Megint a görögök nyertek, férfi pólósaink a bronzéremért játszanak

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA

ELŐDÖNTŐ

GÖRÖGORSZÁG–MAGYARORSZÁG 9–6 (2–1, 1–1, 2–2, 4–2)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már csak lábjegyzet, de ezúttal is az egykapusos formulára szavaztak a mesterek, amivel természetesen mindketten kockázatot vállaltak, annál is nagyobbat, mint hogy esetleg beüt a ménkű, és megsérül a benevezett piros sapkás. Tudniillik a görögöknél Emanuil Zerdevasz vállára pakolták a súlyokat, amiket 23 évesen, ráadásul olimpiai újoncként kell elcipelnie, ami felvetette a kérdést, hogy képes lehet-e végigparádézni a játékokat ilyen zöldfülűen? Nálunk pedig Nagy Viktor húzza az igát a negyedik csoportmérkőzés óta folyamatosan, és azelőtt is lenyomott másfél meccset, ami nem kis terhelés ám 37 évesen.

Mégis ez tűnt a kisebb rossznak mindkét oldalon, mintsem, hogy eggyel kevesebb mezőnyjátékos jusson a garantáltan sok kiállításra, plusz a gyilkos küzdelemre, mert az olimpiai elődöntő minden körülmények között az, a hagyományosan kellemetlen görögök ellen különösen.

Most sem lett másként.

Az eleje például úszóversennyel telt, oda-vissza tempóztak a játékosok, szaggatták a tüdejüket, és lőttek a csillagokat le az égről: 6:31-nél született az első gól, a miénk sajnos még később, és addigra 0–2-nél jártunk, főleg, hogy 7/0-nál tartottuk a lőlapon, ebből a balkezesek 4/0-nál, plusz kihagytunk egy kettős meg két szimpla emberelőnyt. Azaz felsejlett a megelőző este/délután női elődöntője – ám ezt most sikerült megfogni.

Miután a jobb szélen Zalánki már önmaga is 4/0-nál tartott, az ötödik kísérletét végre bevitte, ám ettől még nem javult meg a meccs, ugyanis 2–3-mal cseréltünk térfelet. Tudniillik a fórjátékunk továbbra is katasztrofális volt (5/1 a nagyszünetben, plusz az elpackázott kettős előny), közben viszont egészen fantasztikusan védekeztünk, Nagy Viktor is hárított, a kapufa is, meg a blokkokról is csapódtak le a labdák, úgyhogy a sorozatban negyedik sikertelen támadásuk nyomán már a sarokba hajították a labdát a görögök. Erre tehát lehetett építeni.

És végre-valahára, a harmadik negyed elején, 17:42-nél, fájdalmas üldözés és küszködés nyomán utolértük az ellenfelet, amikor az ob I gólkirálya, Pásztor Mátyás értékesítette a hatodik szimpla emberelőnyüket (3–3)!

Csak hát a rivális nem akart elmaradni, betette a következő fórját, úgyhogy amikor mi legközelebb létszámfölénybe kerültünk – 3:18-cal a harmadik szünet előtt – Märcz Tamás időt kért, hogy fogjuk meg végre ezt a meccset! Megérte, járt a labda, aztán Manhercz Krisztián fogta, és bezúdította a léc alá (4–4). És olykor már úgy tűnt, kiegyenesedik a játékunk, mert amíg a görögök kapufázásba kezdtek, mi a következő támadásunkat végre higgadtan végigjátszottuk, a legvégén betettük a labdát centerbe, jött is a fór – csak aztán kimaradt. Ahogy pedig ilyen gyilkos mérkőzéshez az illik, a rivális betett egyet – gyönyörűen, a falból, ráadásul –, úgyhogy egy páros kiállítás és Märcz Tamásnak kiutalt sárga lapot követően mínusz eggyel fordultunk a finisre (4–5).

Jelezte a gondok forrását, hogy ugyan a lőlapunk végösszege 20/4-et mutatott, addig a ténylegesen kapufelületet találóké 9/4-et, azaz a labdáink több mint fele a blokkban és/vagy a kapufán halt el.

Ám legalább volt még nyolc percünk a feladat elvégzésére.

Csak hát Manhercz hiába lőtte ki a hosszút egy félresikerült előny végén, ha a túloldalon Joannisz Fundulisz is tanújelét adta, miért tartják világklasszisnak (5–6). Úgyhogy 5:20-szal a vége előtt nagyjából az első meccslabdájának érződő lehetőségéhez jutott Görögország, és a keret legmagasabb átlag játékidejű veteránja, Angelosz Vlahopulosz be is lőtte – a nyilván emberelőnyt (5–7).

Így lépdeltünk tovább, egy-kétgólos hátránnyal, csak közben fogyott az idő, fogytak az emberek, és lassan odaértünk, hogy már a szétlövésnek is örülnénk.

De amikor Dimitriosz Szkumpakisz a világ végéről is betalált, végleg keresztet vethettünk a fináléra (6–9), mindegy, hogy kikértük az újabb időt meg kaptuk az újabb fórt…

A második elődöntő, a Szerbia–Olaszország rangadó hazai idő szerint 12.50-kor kezdődik, a bronzmérkőzés pedig vasárnap 6.40-kor.

A MAI TOVÁBBI PROGRAM

ELŐDÖNTŐ

12.50: Szerbia–Spanyolország

HELYOSZTÓK, AZ 5–8. HELYÉRT

Montenegró–Horvátország 10–12 (0–1, 4–5, 3–3, 3–3)

Később

11.20: Olaszország–Egyesült Államok

PERCRŐL PERCRE

4. NEGYED

A MAGYAR VÁLOGATOTT NEM TUDTA MEGISMÉTELNI A HORVÁTOK ELLENI TELJESÍTMÉNYT, ÍGY A BRONZÉREMÉRT JÁTSZHAT VASÁRNAP.

8. perc: Zalánki bele a blokkba, itt a vége.

7. perc: Elpasszoljuk, időt kér Görögország.

7. perc: A görögök elpasszolgatnak, majd eldobják a labdát, másfél perc van hátra.

6. perc: Időkérés után jöhetünk, gyors kiállítás, a lövés bele a blokkba.

6. perc: Eldőlt? Szkumpakiszra nem lépünk ki, távolról bevágja a rövid felsőbe. 9–6

6. perc: Mezeinek a bejátszás, eltűnik két ember között, nincs ítélet.

5. perc: Kontrafault Mezei ellen, majd a görögök ellen is.

. perc: Jansik is kipontozódik, a labda utat talál a blokk és Nagy Viktor kezei mellett a rövidbe. 8–6

4. perc: Megkapjuk a kiállítást, Manhercz lövését Zerdevasz a lécre tolja. Varga Dénes elvállalja, a labda a bal felsőben táncol. Szép csuklómozdulat. 7–6

3. perc: Gyors és pontos adogatás, rosszkézről be is pattintják. 7–5

3. perc: Hosnyánszky kipontozódik, görög időkérés.

3. perc: Manherczről kiállítás, Vámos nem talál kaput.

2. perc: Váratlan passz görög részről, Fundulisz kapásból bevágja. Elaludtunk… 6–5

2. perc: Angyal bele a blokkba, de marad nálunk. A bejátszásnál kiállítás az ítélet, Manhercz bevágja a bal sarokba! 5–5

1. perc: Megúsztuk, elaludtunk a távoli lövésnél, a kapufa hárított.

1. perc: A labda a görögöké az utolsó sprint után.

3. NEGYED

8. perc: Zalánkinak nagyjából a félpályáról kellett lőnie, nem is talált kaput.

8. perc: Páros kiállítás, öt az öt elleni játék, de jön egy kontrafault is 12 másodperccel a vége előtt.

8. perc: Emberelőnyben elejtjük a labdát…

7. perc: Erdélyi megy ki, gyönyörű góllal használják ki a görögök – nem figyeltünk a centerbejátszásra. 5–4

7. perc: A bejátszásnál ketten rántják vissza Angyalt, a kiállítást csak léccel büntetjük…

6. perc: Éles szögből leadott görög lövés, Nagy Viktor csak a kapu fölé tudta ütni. A sarokdobás után kapufa, marad nálunk a labda.

5. perc: Ezt most jól játszottuk meg, gyors játék és Manhercz-gól. 4–4

5. perc: Csak le kellett írni, a görögök is a kapufát találják el. Kapunk egy emberelőnyt, Märcz Tamás azonnal időt kér.

4. perc: Pásztor révén megint csak kapufáig jutunk, nincs szerencsénk ilyen téren ma.

4. perc: Megint emberhátrányban kell védekeznünk, Argyropulosz megszerzi a harmadik gólját. 4–3

3. perc: Gyönyörű ejtés magyar részről, pechünkre a kapufáról pattan vissza a labda a mezőnybe.

2. perc: Hosnyánszky is lemegy 20 másodpercre, a keresztpasszok utáni átlövést követően jó a blokk.

2. perc: Mezeiről kiállítás, Pásztor ezt már kihasználja, bevágja a léc alá a labdát. 3–3

1. perc: A centerezésnél rögtön kapnak egy fórt, az oldalváltás után a rövid saroknál a kapufa hárít. A kipattanó után csak távolról tudnak próbálkozni, de ez nem okoz gondot Nagy Viktornak.

1. perc: Ezúttal a görögök nyerik a ráúszást.

2. NEGYED

8. perc: A bejátszásnál résen vagyunk, a támadóidő végén kapunk egy fórt, Varga meg belelövi a blokkba… Ezzel zárul az első félidő, ennél több kell a folytatásban.

7. perc: A görögök nem tudnak közel jutni, a távoli lövést Nagy Viktor védi, de kontrát fújnak…

7. perc: Marad nálunk a labda, páros kiállítás mellett. Manhercz a kapu mellé, fölé pattint.

6. perc: Nagy Viktor bravúros reflexmozdulattal ott terem a jobb alsónál, de megint csak a blokkba lőjük bele…

5. perc: Manhercz lövésébe is beleért egy bekk, ráadásul Angyalt kiállítják.

5. perc: Angyal lövése majdnem széttöri a kapufát, Zerdevasz ebbe is bele tudott érni. A görögök támadóideje lepergett, nem jutottak el lövésig.

4. perc: Mezeinél most kontrafaultot fújtak, hátul viszont kiválóan védekeztünk ziccerben.

3. perc: Középen kiállítás, hiába játszottuk be jól azonban a labdát, ellenünk ítéltek. Az ellentámadás kapufával végződött.

2. perc: Jó a védekezés, de a görögöké a lepattanó, az újabb lövésbe is beleért a blokk, Erdélyi kezéről ment a kapu fölé a labda.

2. perc: Zalánki az ötödik lövést már nem hibázta el, kíméletlenül kilőtte a bal sarkot. 3–2

1. perc: A centerezés után Argyropulosz ügyesen fordult be. 3–1

1. perc: Hárai azonnal kiharcolt egy kiállítást, Zalánki negyedik lövése sem jó, bele a blokkba…

1. perc: A második sprintet is mi nyertük Zalánki révén.

1. NEGYED

8. perc: Kapunk egy fórt, és ezt már nem hagyjuk kihasználatlanul: Vámos ismét a bal alsót vette célba, pontosabb és erősebb lövés volt az előbbinél. 2–1

8. perc: Megint emberhátrányban kell védekeznünk, az első lövést még bravúrral hárította Nagy Viktor, az ismétlés már a kapuban táncol. 2–0

7. perc: Vámos lövése sem elég pontos, Zerdevasz leért a bal alsóra.

7. perc: Pásztor nem tudta megtartani a görög centert, emberelőny, és ezt már nem hibázzák el a görögök. 1–0

6. perc: Angyal centerezése után Hárairól kiállítás, majd kapunk egy dupla fórt,de ezt sem tudtuk kihasználni: Zalánki lövése a blokkról a kapu fölé pattant.

5. perc: Zalánki lóbált talán túlságosan sokat, a lövés nem okozott gondot Zerdevasznak. A visszaúszásnál Varga Dénest kiszórják.

4. perc: Hárairól kiállítás, Erdélyi átlövése a blokkról pattant le.

3. perc: Nagy Viktor tolta sarokdobásra a labdát, majd kaptak egy emberelőnyt a görögök, de továbbra is jó a védekezés.

3. perc: Zalánki is megrezegtette a lécet, Zerdevasz is beleért.

2. perc: Az első emberelőny a görögöké, jó volt a blokk.

2. perc: Varga Dénes nagy helyzetben a kapufát találta telibe.

1. perc: A túloldalon Nagy Viktor tesz hasonlóan, nincs gól az első percben,

1. perc: Rosszkéz oldalról Erdélyi lőtt az utolsó másodpercekben, Zerdevasz védett.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés! A mieink hozták el a labdát.

Fehér sapkában a görögök, kékben a mieink.

A magyar keretből ismét Vogel Soma maradt ki.

A MAI TOVÁBBI PROGRAM

12.50: Szerbia–Spanyolország

HELYOSZTÓK, AZ 5–8. HELYÉRT

Montenegró–Horvátország 10–12 (0–1, 4–5, 3–3, 3–3)

11.20: Olaszország–Egyesült Államok

A MAGYAR VÁLOGATOTT

Kapusok: Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Manhercz Krisztián (mindhárom OSC Újbuda), Hosnyánszky Norbert, (Budapesti Honvéd SE), Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő (mind FTC), Pásztor Mátyás (BVSC-Zugló MKB-Euroleasing)

A játékosoknál az előző idénybeli klubjukat tüntettük fel.

ELŐZMÉNYEK

A görögökkel az olimpiák történetében tíz alkalommal találkoztunk: rögtön az első meccs, 1972-ben rosszul sikerült (1–5), utána viszont nyolc győzelem és egy döntetlen a mérleg – mármint a mostani tokiói csoportmeccsig. Rióban 12–10-re nyertünk egyébként ellenük – emlékeztetett a waterpolo.hu .

A továbbjutó a szerb–spanyol párharc győztesével találkozik a fináléban.

A teljes interjút itt olvashatja el!

Märcz Tamás, a magyar válogatott szövetség kapitánya:

„Méltán lettek csoportelsők, azóta pedig javultak is. Kiteljesedett csapatról beszélhetünk, mert az elmúlt években szépen felfejlődtek, dolgoztak a hiányosságaikon, az utánpótlásból is használható játékosok érkeztek, a kapuba pedig találtak egy igazán jó alternatívát, aki ugyancsak belenőtt a felnőttmezőnybe. Szóval kifejezetten nehéz mérkőzésre kell felkészülnünk, csakis ez lehet a mentalitás.”