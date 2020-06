Az Emmi saját halottjának tekinti Benedek Tibort és Kárpáti Györgyöt is

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázókat.

Kárpáti György háromszoros olimpiai és háromszoros Európa-bajnok magyar vízilabdázó, edző, sportvezető 2020. június 17-én, életének 85-ik évében hunyt el. Ő volt minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka, tagja volt az 1976-os olimpiai bajnok csapat edzői stábjának is. A vízilabda mellett Kárpáti György többszörös magyar bajnok gyorsúszó is volt. Pályafutása után edzőként és sportvezetőként is a magyar sport sikeréért dolgozott. Személyében kiemelkedő alakját veszítette el a magyar sport és a magyar nemzet.

Benedek Tibor háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar vízilabdázó, edző, sportvezető 2020. június 18-án, életének 48-ik évében hunyt el. Kiemelkedően sikeres sportpályafutása végeztével – melyet mind Magyarországon mind Olaszországban 6-6 bajnoki aranyérem fémjelez – 2013 és 2016 között a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, az általa vezetett csapat megnyerte a barcelonai világbajnokságot. Személyében, tragikusan fiatalon, a magyar sport és a magyar nemzet kiemelkedő alakját veszítette el.