Bíró Attila: előrelépett a válogatott

Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a címvédő női válogatott előrelépett a legutóbbi olimpián és világbajnokságon egyaránt bronzérmes oroszok csütörtöki legyőzésével a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon.

„Igazából ha egy góllal kikaptunk volna, akkor is ugyanezt mondanám, mert sokkal jobb védekezést mutattunk be, mint a spanyolok ellen. A lényeg az volt, hogy egy olyan csapatépítő mérkőzést játsszunk, ami a hétfői negyeddöntőre úgy készít fel bennünket, hogy bárki ellen esélyünk legyen a győzelemre” – nyilatkozta a szakember a 8-7-re megnyert összecsapást követően. Hozzátette, hét gólon tartani ezt az orosz csapatot igazi bravúr, de támadásban voltak hiányosságok, néhány játékos lövő teljesítményével volt elégedetlen.

„Fontos, hogy ebben a ki nevet a végén társasjátékban ott legyünk a végén.

A spanyolok ellen magunkat büntettük, négy kockával hátra léptünk, most viszont kettőt előre haladtunk”

– fűzte hozzá a tréner.

Ugyancsak a védekezést emelte ki Gurisatti Gréta, aki törött orra miatt továbbra is egy speciális védőmaszkban játszik, s a találkozót követően jegelte is a sérült testrészét.

„Végre egy mérkőzés, amelyiken azt éreztem, annak ellenére sem volt hullámvölgyünk, hogy a harmadik negyedben nem lőttünk gólt.

Nagyon jó volt a védekezésünk, a hét kapott gól teljesen rendben van úgy, hogy az oroszoknak két, világszinten elismert centerük van.

Nagyon boldog vagyok, ez a győzelem kellett a lelkünknek”

– mondta a Dunaújvárosi Főiskola játékosa.

Megjegyezte, akár több góllal is nyerhettek volna, de nem voltak elég pontosak a befejezéseknél. Szerinte ez főként a harmadik negyed komoly fizikai megpróbáltatásai miatt volt, amikor is a bírók a folyamatos kontrákkal „úszóversenyt” csináltak a meccsből.

Két góljával és több értékes kiállítás kiharcolásával Gyöngyössy Anikó volt a csapat egyik legjobbja:

„Kiváló volt a védekezésünk és úgy gondolom, az én teljesítményem is azért javulhatott fel, mert a csapaté is jobb lett. Már a szerb meccs előtt mondtam, hogy nekem sokkal inkább az ilyen találkozók adnak önbizalmat. Ez a siker most igazán lendületet adhat.”

A már biztos negyeddöntős magyar válogatott szombaton a németek ellen zárja a csoportkört.

Borítókép: Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya magyaráz a játékosoknak a barcelonai vízilabda Európa-bajnokság női tornájának csoportkörében Törökország ellen játszott mérkőzésen 2018. július 15-én

MTI Fotó / Illyés Tibor