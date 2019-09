A hajrában fordított a címvédő Ferencváros

Az FTC két gólt szerezve, 2-1-re nyert az újonc Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójából elhalasztott és vasárnap pótolt mérkőzésen, ezzel a harmadik helyre lépett előre a tabellán.

Az OTP Bank Liga, 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés eredménye: ZTE FC-Ferencváros 1-2 (1-0).

A találkozó elején a Zalaegerszeg akarata érvényesült, több támadást vezetett, a Ferencváros kissé fáradtnak tűnt az Espanyol vendégként csütörtökön lejátszott barcelonai Európa-liga mérkőzést követően. Radó két ziccert is elhibázott az első félórában, igaz az egyiknél lest intett a partjelző. A szünet előtt azonban így is góllá érett a jobban futballozó újonc fölénye, Ikoba szép egyéni megmozdulásával. A címvédő enerváltságáról beszédes adat, hogy egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt az első félidőben.

A folytatásra viszont sokkal lendületesebb játékkal érkeztek ki a zöld-fehérek, akik ennek ellenére nem igazán jutottak helyzetig, nem tudták feltörni a hazaiak szervezett védekezését.

A fővárosiak még 11-esből sem tudtak egyenlíteni, mert a bal felső sarkot célzó Varga a keresztlécet találta el. A kezdeti lelkesedés a kimaradt büntető után alább hagyott, a ZTE még magabiztosabban őrizte az eredményt, és kontrajátékra rendezkedett be.

A hajrában aztán egy vendégszöglet alapjaiban változtatta meg a meccset,

ugyanis a csereként beállt Leandro egyenlített, a Ferencváros pedig ettől új erőre kapott, és a hosszabbításban a győzelmet is megszerezte Nguen szép megoldása és a hazai védők határozatlansága eredményeként.

Gólszerzők: Ikoba (44.), Leandro (88.), Nguen (93.)

sárga lap: Hudák (65.), Stieber (74.), Mitrovic (83.), illetve Boli (91.)

ZTE FC:

——-

Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Stieber, Mitrovic, Holodjuk (Hudák, 16.), Bedi, Radó (Barczi, 81.) – Ikoba (Grumic, 70.)

Ferencváros:

————

Dibusz – Lovrencsics, Frimpong, Blazic, Ciric – Csonka, Haratin (Leandro, 81.), Zubkov (Nguen, 60.) – Boli, Varga K., Szihnyevics (Priskin, 76.)

A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 6 6 – – 17-3 18 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 6 5 – 1 9-4 15

3. Ferencváros 5 4 – 1 9-5 12

4. Puskás Akadémia FC 6 3 1 2 10-6 10

5. Debreceni VSC 5 3 – 2 12-9 9

6. Kisvárda Master Good 6 3 – 3 8-10 9

7. Újpest FC 6 2 1 3 9-12 7

8. Paksi FC 6 2 1 3 6-9 7

9. Diósgyőri VTK 6 2 – 4 5-12 6

10. ZTE FC 6 1 1 4 8-8 4

11. Budapest Honvéd 6 1 – 5 8-14 3

12. Kaposvári Rákóczi FC 6 1 – 5 4-13 3

Borítókép: Eduvie Ikoba (j), a ZTE, valamint Csonka András Mátyás (b), és Abraham Akwasi Frimpong (b2), a Ferencváros játékosai az OTP Bank Liga 2. fordulóból elhalasztott mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2019. szeptember 22-én