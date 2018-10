Duplázott Jászapáti Petra

Jászapáti Petra duplázott a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságának szombati napján, melyen az 500 és 1500 méteres versenyeket rendezték meg a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban.

A szegedi versenyző viszonylag könnyedén nyert mindkét számban Bácskai Sára Luca előtt.

A férfiaknál izgalmasabb futamokat láthatott a mintegy 500 fős közönség, a leghosszabb távon Liu Shaoang, a legrövidebben pedig Liu Shaolin Sándor haladt át elsőként a célvonalon. A két olimpiai bajnok mellett mindkétszer – a testvérpárhoz hasonlóan MTK-s – Varnyú Alex állhatott dobogóra: 1500-on második, míg 500-on harmadik lett.

Az ob-n először próbálták ki a világkupák programjába is bekerült vegyesváltót, amelyet két-két férfi és női versenyző alkot. A versenyzők vegyes érzésekkel fogadták az újítást, Jászapáti Petra kifejezetten veszélyesnek érzékelte, mert amikor a csapat férfi tagja őt váltja, akkor olyan erővel lökik meg, amelyhez nincs hozzászokva, s így az első kanyart is olyan sebességgel kell bevennie, amelyet szintén nem tapasztalt még. Az ő véleményét osztotta Liu Shaoang is, viszont Liu Shaolinnak, vagy éppen Bácskainak kifejezetten tetszett az új versenyszám, s izgalmasnak találták.

Az ob-t kisebb sérülés miatt kihagyja a váltóval olimpiai bajnok Burján Csaba. Vasárnap az 1000 méteres és váltóküzdelmekkel zárul az viadal.

Eredmények:

férfi 500 m:

1. Liu Shaolin Sándor (MTK) 42.173 mp

2. Liu Shaoang (MTK) 42.306

3. Varnyú Alex (MTK) 42.453

férfi 1500 m:

1. Liu Shaoang (MTK) 2:35.228 p

2. Varnyú Alex (MTK) 2:35.736

3. Liu Shaolin Sándor (MTK) 2:35.796

női 500 m:

1. Jászapáti Petra (SZKE) 45.281 mp

2. Bácskai Sára Luca (MTK) 45.702

3. Sziliczei-Német Rebeka (JSE) 45.906

női 1500 m:

1. Jászapáti Petra (SZKE) 2:50.130 p

2. Bácskai Sára Luca (MTK) 2:50.379

3. Dobrán Fanni (MTK) 2:54.156