Dzsudzsák Balázs: „ráz a hideg, köszönöm mindenkinek” (videó)

A pletyka már két hónapja is központi témát szolgáltatott, viszont július közepén – amikor Tischler Patrik, Poór Patrik és Zöldesi Illés csatlakoztak a csapathoz – Tőzsér Dániel kategorikusan kijelentette, hogy a harminchárom éves szélső nem lesz a DVSC játékosa, így elejét vette a találgatásoknak – emlékeztet a Hajdú-Bihar megyei Napló. Azóta viszont Dzsudzsák Balázs végig csapat nélkül edzett, ami miatt Marco Rossi a válogatottba sem hívta be. A múlt hét végén újra felröppent tehát a hír, hogy mégis visszatérhet a Lokiba. Már napok óta ez tartotta lázban a sajtót és a szurkolókat is, főleg, hogy hétfő délelőttre sajtótájékoztatót hívott össze a klub, de akkor még nem Dzsudzsák volt a téma. Kedden délutánra, a nyilvános edzés előtt viszont nagy meglepetést ígért a Debreceni VSC a kilátogató drukkereknek, ami nem is maradt el. Amit már sejtettünk, egyértelmű bizonyosságot nyert:

Dzsudzsák Balázs ismét a Loki játékosa lett.

Így kerek

Rég nem látott érdeklődés övezte a DVSC nyílt edzését kedd délután a Nagyerdei Stadionban. Közel kétezer szurkoló és számos médiamunkás gyűlt össze, hogy élőben lássa, ahogy Dzsudzsák Balázs tizenkét év után újra Loki-szerelést húz. A 16 óra 45 percre kiírt edzés előtti bemutatás kezdetekor Szabó Péter, a DVSC Futball Zrt. elnöke megismételte, tartják magukat ahhoz, amit korábban mondtak, azaz, ha valakivel sikerül szerződést aláírni, azt azonnal nyilvánosságra hozzák. „Ennek szellemében örömmel jelentem be, hogy a mai napon Dzsudzsák Balázs hazatért Debrecenbe” – szólt a klubvezető, miközben a nézők vastapsa közepette bejött a pályára a 108-szoros válogatott labdarúgó, akinek az arcán látszott, igencsak meghatotta a fogadtatás.

„Ráz a hideg, nagyon örülök, köszönöm mindenkinek, hogy ez a pillanat eljöhetett. Tizenkét év után visszatérek, a szüleim után a legtöbbet a városnak és a DVSC-nek köszönhetek”

– fogalmazott a labdarúgó.

„Debreceni és holland bajnoki címekkel a hátam mögött úgy érzem, így lesz kerek és teljes a karrierem, hogy ismét a Lokiban játszom. Eddig is próbáltam kitenni a szívemet, és azt a vehemenciát, győzni akarást, amely előrevisz, felhasználni arra, hogy visszajuttassuk a klubot a Debrecent megillető helyre, az NB I. élmezőnyébe” – mondta el Dzsudzsák, aki a Hajdú-bihari Napló információi szerint egyelőre a szezon végéig kötelezte el magát a Lokihoz.

Taps a lelátóról

A bemutatást követően egy bő egyórás edzést tartott a keretnek a szakmai stáb, amelyen természetesen Dzsudzsák is részt vett. A bemelegítő futásnál az élen haladó 33 esztendős játékost minden egyes alkalommal vastaps fogadta, amikor a nézők által megtöltött szektorok előtt haladt el a társaival. A lelkesedés végig kitartott a gyakorlás alatt, és amikor az egymás közötti játékban a szélső ballal a hosszú sarokba tekert, kis túlzással úgy ünnepelt a lelátó, mintha a bajnokságban talált volna be a focista.

Az eseményről készült fotók itt tekinthetők meg.

Nyírlugosról Debrecenig

A ballábas játékos Nyírlugoson cseperedett, és a közeli Nyíradonyban kezdte a labdarúgást, ahonnan bekerült a debreceni utánpótlás csapatokba és a korosztályos válogatottakba is. Az NB I.-ben 2005. április 9-én mutatkozott be egy DVSC–MTK 3-0-ás találkozón, így már az első bajnoki címnek is részese volt. Első találatát majdnem egy évvel később, 2006. április 1-én szerezte a Diósgyőr elleni 3-3-as döntetlen alkalmával. A harmadik, 2006-2007-es szezonjában már meghatározó játékosa volt a Lokinak, nagy részt vállalt a sorozatban elért harmadik bajnoki címhez, és az év felfedezettje díjat is megkapta. 2007-ben Várhidi Péter a válogatottba is meghívta, majd abban az évben jött a nagy lehetőség, októberben szerződést kötött a PSV Eindhovennel. Eredetileg úgy volt, hogy majd csak 2008 nyarán csatlakozik a holland sztárcsapathoz Dzsudzsák Balázs, de már januárban igényt tartottak rá. Az első néhány fordulóban gólokat szerzett, gólpasszokat adott, hamar a gárda alapemberévé és a közönség kedvencévé vált. Egyik legemlékezetesebb teljesítménye 2009 augusztusában az Ajax elleni 4-3-as rangadó volt, ahol két gólt és egy gólpasszt jegyzett, a goal.com szavazásán őt választották azon a játékhéten a világ legjobbjának.

A 2011-es nyári átigazolási időszakban szinte biztos volt, hogy – az akkora már a holland bajnokság egyik legnagyobb sztárjává avanzsáló – Dzsudzsák elhagyja a PSV-t. Több érdeklődőről is szóltak a pletykák: Villareal, Lazio vagy az akkoriban kicsit gyengélkedő Liverpool. Ehhez képest a legnagyobb magyar ígéret a dagesztáni Anzsi Mahalacska együttesébe igazolt, ami a közvéleményt erősen megosztotta abban az időben. Fél évvel később egy nagyobb múltú orosz klub vitte el Nyírlugos büszkeségét, a Gyinamo Moszkva. Itt három és fél év után – mivel az egyesület nehéz anyagi helyzetbe került – átadólistára tették a magyar válogatott játékost, aki Törökországba, a Bursaspor csapatához szerződött. Egy év után, egy sikeres Eb-szereplést követően jött az Arab Emírségek, először az al-Vahda, aztán az al-Ittihad és legutóbbi csonka tavaszi szezonban pedig az el-Ajn csapata, ahol nem hosszabbították meg a 2020 júniusában lejáró kontraktusát, és végül kisebb huzavona után 12 év elteltével ismét a Lokihoz kötelezte el magát.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs, a DVSC labdarúgócsapatának új játékosa a csapat nyilvános edzése előtti bemutatásán a debreceni Nagyerdei Stadionban 2020. szeptember 22-én