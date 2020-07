Faragó Tamás hivatalosan is a Nemzet Sportolója lett

Faragó Tamás hivatalosan is tagja lett a Nemzet Sportolója társaságnak.

A 67 esztendős sportoló háromszor állhatott dobogóra olimpián, 1976-os aranyérem mellett 1972-ben ezüst-, 1980-ban pedig bronzérmet szerzett a magyar válogatottal, amellyel 1973-ban vb-t, 1974-ben és 1977-ben pedig Európa-bajnokságot nyert.

A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György június 17-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

A választásra jogosult tizenegy tag múlt szerdán döntött arról, hogy kit választ új tagnak, közülük kilencen jelentek meg személyesen a sportállamtitkárság Hold utcai székházában megtartott ülésen, Bíróné Keleti Ágnes és Balczó András telefonon adta le szavazatát, de a voksolás titkos volt.

A döntés után Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tájékoztatta a sajtót a jelölt személyéről, kiemelve, hogy már az első körben eldőlt a szavazás, hiszen Faragó Tamás megkapta a szavazatok több mint ötven százalékát.

A szavazás napján Faragó Tamás az M1 aktuális csatornán úgy nyilatkozott: a díj nemcsak neki, hanem elsősorban a kilenc olimpiai bajnokságot szerző magyar vízilabdasportnak szól.

Hozzátette, bár a választások többsége szubjektív, reményei szerint most objektív döntés született.

„Én mindig a nemzet sportolója voltam, de most már papírom is lesz róla. Ez most egy címet jelent számomra, amivel a családom és a gyerekeim tiszteletét is kivívhatom”