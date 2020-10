Hanga is bánja, hogy nem lehet ott a Barca–Fradin

Rendkívül sűrű a versenynaptára Hanga Ádámnak, az FC Barcelona magyar válogatott kosárlabdázójának, aki ugyan nem tud a helyszínen drukkolni a Ferencváros labdarúgócsapatának kedden este, de óriási dolognak tartja, hogy a magyar bajnok eljutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A katalánok kosarasai múlt csütörtökön az Euroligában hatalmas csatában, hosszabbítás után győzték le a görög Panathinaikoszt, vasárnap viszont a bajnokságban elszenvedték első vereségüket a Baskonia otthonában.

„Sajnos nagyon enerváltan játszottunk, az ilyen vereségeket nem engedhetjük meg magunknak, ráadásul mi még egy nappal többet is pihenhettünk.

Ugyanakkor nem állhatunk le, egy kicsit elemeztük az összecsapást, és már készülünk is, hiszen ma újabb bajnoki, pénteken pedig a Real Madrid elleni rangadó jön” – nyilatkozta Barcelonában a 31 éves játékos.

Az ősi rivális elleni összecsapással kapcsolatban megjegyezte, alapvetően ugyanolyan felfokozott hangulatú találkozóról lenne szó, mint a labdarúgók között, ráadásul ez egy Euroliga-mérkőzés lesz, ebben a sorozatban pedig nem kezdett jól a fővárosi gárda. Éppen ezért a madridiak számára élet-halál harcként is felfogható majd a csata, így veszélyes találkozóra számít.

Ugyanakkor, mint ahogyan március óta szinte minden meccset, ezt is nézők nélkül rendezik meg.

„Nemrég Szentpéterváron az Euroligában nézők előtt játszhattunk, megmondom őszintén, még egy kicsit furcsa is volt. Mi, játékosok már hozzászoktunk a zárt kapus mérkőzésekhez, a padról próbáljuk buzdítani egymást, de természetesen a sportnak szerves részei a szurkolók”

– fogalmazott Hanga Ádám.

Korábbi hírek szerint a katalán klub a koronavírus-járvány miatti bevételkiesés következtében egységesen 30 százalékos fizetéscsökkentést vezetne be az egyesület sportolóinál, Hanga Ádám azonban elmondta, tudomása szerint egyelőre csak a futballistákról van szó.

„Tavasszal is sikerült egyezségre jutnunk a klubbal, hiszen mi is tisztában vagyunk vele, mekkora bevételkiesést jelent az, hogy a közel százezres Camp Nouban nincsenek nézők. Nekünk is alkalmazkodnunk kell majd” – jegyezte meg.

Hanga Ádám kedden 19 órakor csapatával az Acunsa Gipuzkoa együttesét fogadja a Camp Nou közvetlen közelében álló Palau Blaugranában, majd a találkozó után, ha nem is a stadionban, de megpróbálja követni majd a BL-mérkőzést.

„Nagyon fogok szurkolni a Fradinak, bízom benne, hogy egy jó mérkőzés lesz. Azt mindenképpen látni kell, hogy a Barca egy vesztes bajnokiból jön, ami nagyon veszélyessé teszi őket. Egyúttal

azt látom, hogy mindenki nagyon komolyan veszi a Ferencvárost, a helyi sajtótól is többen kerestek már például a nevek helyes kiejtésével kapcsolatban. A Ferencvárostól óriási dolog, hogy eljutott idáig, a magyar sportnak és az államnak is óriási pluszt jelent”

– mondta Hanga Ádám.

