Hüttner Csaba elégedett a „központosított” edzőtáborokkal

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya elégedett a két központi edzőtáborral, a dél-afrikaival és a portugáliaival, és szerinte a versenyzők nagy lelkesedéssel vágtak bele a munkába.

A szakember az M1 aktuális csatornán kedden reggel elmondta: a dél-afrikai helyszín minden szempontból kiváló, jók az időjárási körülmények és nincs időeltolódás, így az utazás után egyből megkezdhették az edzéseket a sportolók.

„Kifizetődő ez az idézőjeles központosítás, mert így jobban lehet kontrollálni a versenyzőket, és az évek óta fejlesztett sportdiagnosztikai háttér is jobban érvényesül” – fogalmazott Hüttner Csaba.

A szövetségi kapitány emlékeztetett, hogy a 2018-as az utolsó olyan év, amely még lehetőséget ad a tesztelésre, jövőre pedig már következik az olimpiai kvalifikációs világbajnokság Szegeden. Hozzátette: a női kajakosoknál Tokióra is marad a hat kvóta, mint Rióban, de most a férfi kajakosoknál is ugyanennyi indulási jog gyűjthető, ami kettővel kevesebb, mint 2016-ban.

„S ezek közül négyet a négyesben lehet majd megszerezni, így ezt az egységet minél hamarabb szeretnénk kialakítani. Kiélezett küzdelem várható a csapatba kerülésért, de meg kell találnunk az ütőképes négyest” – mondta Hüttner Csaba.

A kapitány beszélt az ötszörös olimpiai bajnok kajakosról, Kozák Danutáról is, aki kislánya születése miatt a teljes elmúlt évet kihagyta. Szerinte nehéz dolga lesz, de bíznak benne, hogy ugyanolyan jó formában tér majd vissza, mint amilyenben távozott.

A férfi négyes kialakítása már áprilisban elkezdődik, a versenyszezon pedig májusban rajtol. A gyorsasági szakágban az idei év fő versenye a portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztusban sorra kerülő világbajnokság lesz, magyar szempontból pedig a májusi, szegedi világkupa jelenti majd a másik csúcspontot. A Európa-bajnokságot júniusban rendezik Belgrádban.