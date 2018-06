Jön az 50. Kékszalag Erste Nagydíj

Újdonságok, külföldi kihívó, emlékérem teszi különlegessé a jubileumi nagyhajós versenyt.

Több mint 600 indulót vár a Magyar Vitorlás Szövetség az idei, jubileumi 50. Kékszalag Erste Nagydíjra, amely hozzájárul a balatoni vendéglátás és a vitorlásturizmus fejlődéséhez. A versenyen a névadó támogató, az Erste meghívására elindul a többszörös olimpiai bajnok osztrák Roman Hagara vezette Red Bull csapat is. Idén ismét lehet jótékonykodni a Kékszalagon: autizmussal élők számára indul gyűjtés. A nagyhajós versenyt megelőzően sor kerül a gyerekek Kékszalagjára, a Kékpántlikára is, amelyet szintén az Erste Bank támogat.

Mérföldkőhöz érkezik Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenye: július 26-án indul Balatonfüredről az 50. Kékszalag Erste Nagydíj. Bár a Balatonon évente közel kétszáz vitorláseseményt szerveznek, ezek közül legismertebb és a legnagyobb mezőnyt felvonultató verseny a Kékszalag – mondta dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöke a verseny sajtótájékoztatóján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jubileumi versenyre a Magyar Vitorlás Szövetség számos különlegességet tervez, többek között a Magyar Pénzverő Zrt.-vel együttműködésben készült egy forgalmi sor, amely tartalmazza a verseny tiszteletére tervezett emlékérmet.

A Kékszalag idén sem jöhetne létre a támogatóink nélkül: évek óta mellettünk van és idén is fő támogatóként segíti a versenyt az Erste Bank, új partnerként csatlakozott az MVM Zrt., hosszú évek óta támogatónk az Audi, az Ilcsi Szépítő Füvek, a Generali és a Seiko – tette hozzá dr. Kollár Lajos.

A verseny közvetítésének technikai hátterét az Antenna Hungária biztosítja, a látványos megjelenítést az AH a legmodernebb technológia igénybe vételével garantálja, fedélzeti kamerákon kívül drónkamera bevetésével. A közvetítés széles körben, több platformon elérhetővé válik az érdeklődők számára, a teljes verseny élőben követhető az AH online szolgáltatása, a mindiGO Sport igénybe vételével.

A verseny új honlapjának a Reblog nyújt otthont, így az közvetlenül is elérhető lesz a legnézettebb hírportál, az Origo címlapjáról. Balatonfüreden, Balatonkenesén és Keszthelyen pedig a helyi közönség LED falakon kísérheti figyelemmel a verseny alakulását.

Jön Roman Hagara

A Roman Hagara és Hans P. Steinacher olimpiai, világ- és európabajnok vitorlázók vezette Red Bull Extreme Sailing Team is részt vesz az ötvenedik Kékszalagon – jelentette be Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese. Szerinte kézenfekvő döntés volt a Kékszalag támogatása. Közösek az értékek. A tradíció, a folyamatos fejlődés, a csapatmunka megbecsülése, az új kihívások keresése, a versengés szeretete az egyaránt jellemzik a bankot és a vitorlázást – mondta.

Az Erste szeretne mindenkinek esélyt adni arra, hogy a Kékszalag legprofibb hajóin élhesse át a versenyt.

A www.erstehiggymagadban.hu oldalon július 10-ig bárki pályázhat arra, hogy a Fantom, a Ganz Danubius, az Inyama, a Lisa, a Nemere II, a Prevital, a Restless, a Sirocco, a Trentasette, a Westport, vagy a Red Bull GC40-es Extreme hajóján kerülje meg a tavat. Az indulásnak nem feltétele a hajózási múlt és tudás, azonban jó tudni, hogy a kapitányok maguk választanak a hozzájuk jelentkezők közül, így érdemes megírni, miért szeretne valaki bekerülni a kiválasztott csapatba.

Az Erste exkluzív könyvet is megjelentet a fél évszázados verseny tiszteletére, az ősszel 1500 példányban kiadott kötetben az ötven verseny képeit, eredményeit és élményeit gyűjti egy csokorba Szekeres László. A könyv kereskedelmi forgalomban nem lesz kapható, az Erste a nála regisztrálóknak küldi majd azt el. Regisztrálni a versenyen és a Kékszalag előfutárainak számító regattákon lehet majd.

Az 50. Kékszalag Erste Nagydíj jó alkalmat teremt a jótékonyságra is: a verseny során egy jótékonysági szalag megvásárlásával az Autistic Art Alapítványt támogathatják az indulók. A nevezésnél plusz öt- illetve tízezer forint befizetésével tudják támogatni a 10 civil fenntartású, autizmussal élő fiatalokat ellátó lakóotthont segítő alapítványt.

Lökést kaphat a vitorlásturizmus

Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára kiemelte: Bízunk abban, hogy a vitorlástársadalom ünnepén rekordszámú egység áll majd rajthoz, idén több mint 600 hajót várunk. Az esemény rangjának megfelelően nem csak a vitorlázókra gondoltunk, Balatonfüreden, a parton is számos program és érdekesség várja majd az érdeklődőket. Balatonfüred és a Kékszalag összefonódását jelzi az is, hogy a jubileumi esemény pont Anna napon rajtol. A város ikonikus rendezvényét, az Anna Bált a Kékszalag rajtja előtti hétvégén, július 21-én rendezik, amely egyben a tókerülő regattát megelőző Fehér Szalag verseny napja is, így a figyelem már ekkor Balatonfüredre irányul.

A verseny előtt elindul a Kékszalag Roadshow is, amely négy hétvégén át népszerűsíti a versenyt és a vitorlázást a Balaton körül.

A főtitkár szerint az 50. Kékszalag Erste Nagydíj abból a szempontból is különleges, hogy egy út kezdetét jelenti. Ennek keretében a Magyar Vitorlás Szövetség az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy minél több ember számára tegye elérhetővé a vitorlázást, így pedig hozzájáruljon a vitorlásturizmus fejlődéséhez.

A jubileumi versenyen nemcsak a célvonalon elsőként áthaladó hajót ünnepelik, rengeteg egyéb díjat osztanak ki az indulók között. Az abszolút győztes idén is elnyeri a tradicionális Herendi porcelán kupát, szokás szerint minden hajóosztály helyezettjeit díjazzák, emellett pedig a klasszikus osztályok legeredményesebb hajója; a legjobban navigáló hajó csapata, továbbá a legidősebb és legfiatalabb versenyző is díjat kap. Az 1940-ben és 1942-ben rendezett Kékszalagon győztes hajó kormányosáról, Gordon Evelynről elnevezett különdíjban részesül az abszolút értékelésben legeredményesebb női kormányos is.

Beszédes adatok

Amellett, hogy a korát és hosszúságát tekintve európai szinten élen áll a Kékszalag, az elmúlt évek bizonyítják, hogy minden tekintetben népszerű versenyről van szó. A tavalyi versenyen 526 hajó indult el és a verseny nehézségét és a kihívást mutatja, hogy az indulók közül csak 395 egység ért érvényesen célba. Elsőként a Litkey Farkas vezette Festipay futott be alig több mint 10 órás idővel. 2008 óta pedig a Kékszalagokon átlagosan 547 hajó nevezett a versenyre és 410 futott be, ami közel 75 százalékos befutási aránynak felel meg.

Az első Kékszalagot 84 évvel ezelőtt, 1934-ben rendezték. Egészen 2001-ig kétévente rendezték meg a tókerülő versenyt (kivéve a második világháború alatt), azóta pedig évente rajtol a Kékszalag. Így lesz az idei az ötvenedik alkalom. A verseny útvonala légvonalban 155 kilométer.

A Magyar Vitorlás Szövetségről

Az 1929-ben alakult Magyar Vitorlás Szövetség a tagegyesületek szervezete, az egyes vitorlázók egyesületi tagságukon keresztül válnak a sportág részévé. A szövetségnek közel A szövetségnek 140 tagszervezete van, amelyen belül közel négyezer engedéllyel rendelkező sportoló versenyez. Magyarország tavain a tagegyesületek évente összesen több mint kétszáz vitorlás versenyt rendeznek. A versenyzők 50-55 különböző kategóriában, hajóosztályokban mérkőzhetnek az országos bajnoki címekért. A magyar vitorlázás aktívan kapcsolódik a nemzetközi versenyélethez is. A Balatonon évente négy-hat alkalommal kerül sor különféle hajóosztályokban világ és Európa-bajnokságokra, Európa Kupa futamokra.

A Kékszalagról

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő, és a Balaton legtradicionálisabb vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A versenyt az a hajó nyeri, amelyik a Balatont leggyorsabban vitorlázza körbe. A verseny neve az idők folyamán fogalommá vált: ma már egybeírjuk, és Kékszalag néven évente rendezik meg. A balatonfüredi rajttól az ugyancsak itt elhelyezkedő célig légvonalban 155 kilométert kell megtenni, erre 48 óra áll a hajósok rendelkezésére. A távot évről évre közel 600 hajó, mintegy 3 ezer profi és amatőr sportoló teljesíti.

Borítókép: A győztes Festipay hajó célba ér Litkey Farkas kormányos (j) vezetésével a 48. Kékszalag Erste World Nagydíj tókerülő vitorlásversenyen Balatonfürednél 2016. július 14-én. A Festipay 8 óra 34 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 155 kilométeres távot.

MTI Fotó: Szántó Áron