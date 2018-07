Kedvező helyzetben a Vidi és a Honvéd, telt ház lesz Újpesten

A még versenyben lévő három magyar labdarúgócsapat közül a Vidi FC a Bajnokok Ligája-, míg a Budapest Honvéd az Európa Liga-selejtező 2. fordulójának visszavágóját várja kedvező helyzetből. Utóbbi sorozatban még az Újpest is érdekelt, de a Sevilla ellen csak a tisztes helytállásban reménykedhet.

A székesfehérváriak a múlt héten ugyan jónak tűnő gól nélküli döntetlent értek el a bolgár Ludogorec vendégeként, de a játék képe korántsem volt biztató. A szerdai, felcsúti visszavágón biztosan jobb teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy a magyar bajnok egy győzelemmel kivívja a továbbjutást az esélyesebbnek tartott ellenfelével szemben, amely 2014-ben és 2016-ban a BL, míg tavaly az EL főtábláján szerepelt. A két gárda hétvégén egyaránt döntetlent játszott hazája bajnokságában, így mindkettő négy ponttal áll két fordulót követően.

A párharc győztese a harmadik körben a kolozsvári CFR vagy a svéd Malmö csapatával találkozik, míg a vesztes az EL-ben a bosnyák Zrinjskivel vagy a máltai Vallettával csap össze. A mostani párharc megnyerése azért rendkívül fontos, mert a továbbjutó már biztosan valamelyik kupasorozat főtáblájáért lép majd pályára, ugyanis a következő, harmadik körben alulmaradó gárdák az EL utolsó, negyedik körébe kerülnek át.

A második számú sorozatban harcoló két magyar csapat egyformán csütörtökön játszik. Közülük a Budapest Honvéd egyértelműen a továbbjutás reményében utazik Luxemburgba, miután a hazai első felvonáson 1-0-s győzelmet aratott a Progrés Niederkorn felett. A kispestiek kifejezetten jó formában vannak, legutóbbi négy mérkőzésüket megnyerték. Ellenfelük az első meccs alapján ugyan védekezni és rombolni tud, de támadásépítésben nem jeleskedik.

Az Újpest már a sorsolás pillanatában csak a tisztes helytállásban reménykedhetett, mivel a Sevilla európai szinten is kiemelkedő együttes, amit az is bizonyít, hogy 2014 és 2016 között sorozatban háromszor nyerte meg az Európa Ligát, 2006-ban és 2007-ben pedig elődjét, az UEFA Kupát. Ennek megfelelően az andalúziai gárda az első felvonáson úgy aratott négygólos sikert, hogy a világbajnokságon szerepelt legjobbjai közül többen hiányoztak. Ehhez hozzájárult az is, hogy az Újpest egy órán át emberhátrányban futballozott Branko Pauljevic kiállítása miatt.

A lila-fehér klub honlapjának keddi beszámolója szerint két nappal a találkozó előtt elővételben elkelt a több mint 9700 belépő. A találkozó csütörtökön 21 órakor kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban.

A főtáblára kerüléshez mindkét sorozatban a mostani párharcon kívül még további két ellenfelet kell búcsúztatniuk a magyar kluboknak.

A harmadik körben biztosan lesz magyar együttes, mivel a Vidi BL-búcsúja esetén átkerül az Európa Liga selejtezőjébe.

A magyar csapatok programja:

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágó: szerda:

Vidi FC-Ludogorec (bolgár), Felcsút 20.00 (az első mérkőzésen 0-0) Európa Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágók: csütörtök:

Progrés Niedercorn (luxemburgi)-Budapest Honvéd 19.00 (0-1)

Újpest FC-Sevilla (spanyol) 21.00 (0-4)

Borítókép: Loic Nego, a Vidi FC (b) és Natanael, a Ludogorec Razgrad játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája második selejtezőkörének első mérkőzésén Razgradban 2018. július 25-én.

MTI / EPA / Vaszil Donev