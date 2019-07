Kötelező a továbbjutás a magyar csapatoknak

Mindhárom magyar csapat kedvező helyzetből várhatja a csütörtöki visszavágót a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

A legmagabiztosabb győzelmet a sorozatban tavaly főtáblás, Magyar Kupa-győztes Fehérvár aratta a múlt héten, ráadásul idegenben: 5-1-re verte a montenegrói bajnokságban bronzérmes FK Zetát. A magyar bajnoki ezüstérmes együttes 20 órától Felcsúton fogadja riválisát, amely csak a csodában reménykedhet a továbbjutást illetően.

A Debreceni VSC és a Budapest Honvéd egyaránt vendégként lép pályára a visszavágón, de jelentős előnye birtokában mindkét gárda esélyes a továbbjutásra.

Az NB I-ben harmadik helyen zárt hajdúságiak egy hete gólt sem kaptak az albán ezüstérmes Kukesitől, és 3-0-s előnnyel utazhatnak az elbasani mérkőzésre, amely ugyancsak 20 órakor kezdődik.

A Honvéd a hétszeres litván bajnok Zalgiris Vilniusszal küzd, az ellenfél tavaly a harmadik körig menetelt az El-selejtezőben, a magyar csapat pedig szeretné megakadályozni, hogy ez idén is sikerüljön. A DVSC-hez hasonlóan a kispestiek is három gólt szereztek az első találkozón, de mivel a litvánok is betaláltak egyszer, óvatosnak kell lenniük, hogy az idegenbeli gól nehogy gondot okozzon a végelszámolásnál. A vilniusi összecsapáson 19 órakor indul útjára a labda.

A főtáblára jutáshoz négy párharcot kell nyerni.

Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágók:

Zalgiris (litván)-Budapest Honvéd, Vilnius 19.00 (1-3)

Kukesi (albán)-Debreceni VSC, Elbasan 20.00 (0-3)

Fehérvár FC-Zeta (montenegrói), Felcsút 20.00 (5-1)

Forrás: MTI