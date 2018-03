Letették a gyáli sportcsarnok alapkövét

Letették az újonnan épülő gyáli sportcsarnok alapkövét kedden.

Az ünnepélyes eseményen Pápai Mihály, a város polgármestere köszönetét fejezte ki a 800 millió forintos állami támogatásért, amelynek hála – ahogy fogalmazott – a település a jövőben nagyszabású börzéknek, expóknak, városi kezdeményezéseknek adhat otthont. Ezek mellett a helyi sportegyesületek is használhatják majd az új létesítményt.

„A beruházással lehetősége nyílik a városnak arra, hogy a versenysportigényeknek és a szabadidős programoknak is teret biztosítson” – jelentette ki.

Az új sportcsarnok a mindennapos testnevelés órák megtartását és a helyi sportéletet is segíti majd.

Az építkezés költségvetése bruttó 2,4 milliárd forint, a munkálatok tavaly novemberben kezdődtek meg és várhatóan idén decemberre fejeződnek be. A létesítmény több mint 500 fő befogadására lesz alkalmas, fix és mobil lelátóval is rendelkezik majd. A csarnok mellett szauna és edzőterem is létesül, a hosszú távú tervek között pedig egy 22 szobás szálloda építése is szerepel.