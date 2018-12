Nagy bajba kerülhet a Haladás

Ez történt az OTP Bank Liga 18. fordulójában.

Vereségével egyre nagyobb bajban a Haladás

A sereghajtó Szombathelyi Haladás 2-0-ra kikapott a vendég Debreceni VSC csapatától.

Szombathelyi Haladás-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

Már az első percben büntetőhöz jutott a Haladás, de Gaál nemcsak a tizenegyest hagyta ki, hanem a kipattanót is, másodjára gyakorlatilag az üres kapu mellé lőtt. Ezt követően a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést, Avdijaj ziccert is hibázott, Bódi viszont szabadrúgásból gyönyörűen tekert a hazai kapuba, Király csak beleérni tudott a lövésbe. A játékrész végén a hazaiak akarata érvényesült, a vendég hálóőr azonban bravúrral akadályozta meg az egyenlítést, és a szünet előtt a hajdúságiak még ziccert is hibáztak.

A második félidőben kissé lassabb tempóban folytatódott a játék, a Loki azonban így is növelni tudta előnyét. A Haladást kissé megtörte az újabb kapott gól, Királynak kellett védenie ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség. Később már a vendégek sem erőltették a támadásokat, így kissé unalomba fulladt a találkozó. A hajrában még egy bravúrt bemutatott a debreceni hálóőr, majd a kiállítással végleg elszálltak a Haladás esélyei a pontszerzésre, és a szervezettebben és hatékonyabban futballozó debreceniek megérdemelten örülhettek a lefújáskor.

A Puskás Knezevic duplájával legyőzte a Mezőkövesdet

A Puskás Akadémia Josip Knezevic kilenc perc alatt lőtt két góljával legyőzte a vendég Mezőkövesdet szombaton, a felcsúti Pancho Arénában.

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 2-0 (0-0)

Intenzív hóesésben, de kiváló talajú pályán kezdődött a találkozó. A hazaiak kispadján az előző forduló után menesztett Benczés Miklós helyett a klubigazgató, Komjáti András ült.

Az első húsz percben két komolyabb helyzetet láthattak a nézők: előbb Szappanos Péter rossz előreívelését Hegedűs János a felezővonal közeléből emelte az üres kapura, de a visszafutó kapus ki tudta öklözni a labdát a gólvonalról, majd Stefan Drazic ziccerét védte Branislav Danilovic. A folytatásban fölénybe került a Mezőkövesd, több lehetőséget alakítottak ki a felcsúti kapu előtt, és Szakály Dénes lesgóljánál, valamint Drazic kapufájánál közel jártak a vezetés megszerzéséhez. A Puskás Akadémia jórészt a védekezéssel volt elfoglalva, szórványos támadásaikban semmiféle veszély nem volt.

Fordulást követően feljebb kapcsolt a felcsúti gárda, és Josip Knezevic találatával megszerezte a vezetést. A Mezőkövesd támadni kezdett az egyenlítésért, és ez lett a veszte, mert egy gyors hazai ellentámadás végén büntetőhöz jutott a Puskás Akadémia, Knezevic pedig nem hibázott. A mérkőzés végén a vendégek nagy energiákat mozgósítottak a szépítésért, de nem jártak sikerrel.

Pakson nyert a Diósgyőr

A Tolna megyeiek sorozatban hatodik bajnoki meccsüket nem tudták megnyerni, míg a DVTK egymás után ötödik élvonalbeli találkozóján maradt veretlen.

Paksi FC-Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

Szombat reggelre nagyjából 10 centiméteres hótakaró borította a paksi pályát, de a mérkőzést le lehetett játszani, igaz, a talaj állapota messze volt az ideálistól. A két csapat a szállingózó hóesés ellenére igyekezett futballozni, és a közönség az első 20 percben rögtön két gólt is láthatott. A vendégek szerezték meg a vezetést egy szép fejesgóllal, két perc múlva aztán – szintén fejesből – egyenlített a Paks.

jabb két perc telt el, amikor tizenegyeshez jutott a DVTK, de Mihajlovic próbálkozását szép vetődéssel hárította Bukrán. A szünetig már nem változott az állás, jóllehet helyzetek mindkét oldalon adódtak.

Fordulás után ismét mindkét együttes nagy lendülettel vetette bele magát a küzdelembe, de az egyre élénkebb hóesésben nem ment a gólszerzés. Majdnem 20 perc elteltével aztán Hasani lőtte kapura a labdát nagyjából 30 méterről, Rácz kapus pedig nagyon rosszul mérte fel a helyzetet, s gyakorlatilag saját kapujába ütötte be a labdát. A Paks egészen az utolsó pillanatokig próbálkozott az egyenlítéssel, igyekezete azonban hiábavalónak bizonyult.

Továbbra is jól megy a Kisvárdának az MTK ellen

A hazaiaknak ez volt a negyedik győzelme az idényben. A fővárosi csapatot idegenben is megverték, akárcsak az előző szezonban a másodosztályban oda-vissza.

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 1-0 (0-0)

Sűrű havazásban zajlott a játék, így a mérkőzés előtt és a szünetben is takarítani kellett a pályát, hogy látszódjanak a vonalak.

Az első félidő első felében az MTK futballozott mezőnyfölényben, de nem tudott helyzetet kialakítani. A Kisvárdának viszont a folytatásban akadtak gólszerzési lehetőségei, a legnagyobb esély Sassá előtt adódott, közeli fejesét azonban Kicsak bravúrral védte.

A csúszós talajon a játékosoknak nehézséget okozott, hogy stabilan talpon maradjanak, nehéz volt lendületet venni, megindulni, megállni.

A szünet után megint az MTK kezdett lendületesebben, a 60. perc környékén kétszer is közel állt a gólszerzéshez, de a győzelmet érő találatot mégis a hazai együttes szerezte meg: a lefejelt labdával a 76. percben jó ütemben lépett ki Ilic, és higgadtan helyezett a kapuba.

A folytatásban a Kisvárda előnye őrzésére törekedett. A győzelem ellenére a hazai csapat maradt az utolsó előtti helyen.

