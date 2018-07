Remekelt Kopasz, Kozák, Balla és két páros is

A kajakos Kopasz Bálint és Kozák Danuta, a kenus Balla Virág, valamint a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus és a Mozgi Milán, Somorácz Tamás kajakos duó is megismételte az első versenyen aratott győzelmét Szolnokon, a kajak-kenusok második világbajnoki válogatóján, melynek szombati napján kilenc döntőt rendeztek.

A férfi K-1 1000 méter fináléjában a nagy esélyes, 21 éves algyői Kopasz ellenfele csak az óra volt, hasonlóan az első fordulóhoz, most is hatalmas fölénnyel nyerte meg a futamot, így készülhet a vb-re. Mögötte a második helyért zajlott a küzdelem, ezt végül most is a Honvéd kajakosa, Ceiner Benjámin nyerte, aki majdnem négy másodperccel Kopasz után ért célba. A kétéves doppingeltiltása után visszatérő Dombvári Bence ötödik lett a döntőben.

„Nagyon örülök, hogy nem kellett senkivel csatáznom. Keményen készültem erre a versenyre. Jó rajt után erős utazóval haladtam, és ez elég volt” – nyilatkozott Kopasz, aki azt is elárulta, hogy egyelőre nem sikerült párostársat találnia, mert ugyan Dombvárival összeültek, két közös edzésük is volt, de kiderült, hogy nem passzol egymáshoz a technikájuk, „dőlt alattuk a hajó”, így végül úgy döntöttek, nem dolgoznak együtt.

A kenusok hasonló számában a „címvédő” Kiss Tamás most is az első válogatón mögötte második Bodonyi Andrással vívott nagy csatát, szinte végig fej fej mellett haladtak. A hajrához érve aztán úgy tűnt, a csepeliek olimpiai bronzérmese most is „behúzza” a győzelmet, de a szegedi rivális sokkal jobban rúgta be a hajóját, ezzel övé lett az első hely. Ebben a számban tehát várhatóan újabb verseny dönt majd a vb-induló személyéről.

Centiméterek, egészen pontosan 17 ezredmásodperc döntött K-1 200 méteren is, ahol az első versenyen győztes Birkás Balázs nyakában végig ott lihegett az akkor második Csizmadia Kolos, aki végül remek ritmusban rúgta be a hajót, így sikerült megvernie szegedi ellenfelét. Itt is szétlövés várható.

A férfi kenu kettesek legrövidebb távján, 200 méteren Hajdu Jonatán és Fekete Ádám esélyeshez méltóan második győzelmét aratta, és a kajakpárosok 500 méteres fináléjában is papírforma eredmény született, miután újra a friss Európa-bajnok Mozgi Milán és Somorácz Tamás szerezte meg az első helyet.

A négy női döntői közül az elsőben, K-1 1000 méteren a hazai közönség előtt versenyző, szolnoki Bodonyi Dóra diadalmaskodott nagyon magabiztosan. Mögötte az a Takács Tamara végzett a második helyen, aki az első fordulóban is másodikként ért célba a most nem induló Medveczky Erika mögött, majd az Eb-n is ő indulhatott ebben a számban, és ott is ezüstérmes lett. Ezen a távon párosban Medveczky és Csipes Tamara duója ért elsőként a célba, az első fordulóban győztes Szabó Gabriella, Bodonyi kettős ezúttal harmadikként zárt.

Kajak egyes 200 méteren az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta beragadt ugyan a rajtnál, de utána elképesztő tempóban lapátolt, nemcsak utolérte, de le is hajrázta ellenfeleit, ezzel – hasonlóan az 500 méter egyeshez – ebben a számban is második sikerét aratta a válogatón. Kozák a belgrádi Európa-bajnokságon második lett a legrövidebb távon.

Az új ötkarikás számban, kenu egyes 200 méteren is duplázót láthatott a közönség, a friss Eb-bronzérmes győri Balla Virágnak ugyancsak elrontott rajt után sikerült nyernie. A 24 éves versenyző a pénteki, 500 méteren aratott diadala után második győzelmét ünnepelhette a Holt-Tiszán.

A szolnoki viadal vasárnapig tart, a zárónapon 11.30 órakor kezdődnek a döntők. Amennyiben valamelyik számban újabb forduló, úgynevezett szétlövés szükséges, azt várhatóan a jövő hét elején bonyolítják le.

Az idei év fő versenyét, a világbajnokságot augusztus 23. és 26. között rendezik a portugáliai Montemor-o-Velhóban.