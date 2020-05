Távozik a DAC vezetőedzője, Storck válthatja

Távozik posztjáról Hélder Cristovao, a szlovák élvonalban szereplő DAC 1904 labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A dunaszerdahelyi klub pénteken hivatalos honlapján számolt be arról, hogy nem érvényesíti a januárban érkezett portugál szakemberben szerződésében lévő opcióját, így május 31-én lejár a felek között kötött megállapodás. Hélder Cristovao mindössze öt tétmérkőzésen – négy bajnoki- és egy kupatalálkozón – irányította a sárga feketéket.

A megüresedett posztra sajtóhírek szerint Bölöni László, illetve a magyar válogatottat a 2016-os Európa-bajnokságra kijuttató, majd a tornán a nyolcaddöntőig vezető Bernd Storck a jelölt, egybehangzó vélemények szerint pedig a német szakember lehet a befutó.

A DAC-ban négy magyar játékos is szerepel: Schäfer András, Vida Máté, Németh Krisztián és Kalmár Zsolt. Utóbbi Storckkal kapcsolatban az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott: „az edzőm volt az U20-as válogatottban, és a nagycsapatban is bekerültem hozzá a keretbe, úgyhogy tényleg úgy gondolom, nagyszerű edző. Nagyon nagy sikereket ért el most a korábbi klubjánál is, hiszen benntartotta a csapatot. Szerintem jó választás lenne a DAC-nak.”