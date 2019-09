Izgalmas csatában kerekedett felül a Telekom Veszprém

Drámai végjátékban, izgalmas csatában, a vártnál nehezebben nyert a Telekom Veszprém a férfi kézilabdázók SEHA-Ligájában a fehérorosz Meskov Breszt ellen.

A kilencedik SEHA-Liga szezonban első mérkőzését vívta a Telekom Veszprém a fehérorosz bajnoknál. Ugyan a bakonyiak már négy összecsapást lejátszottak a magyar pontvadászatban, ám azokhoz képest a délkelet-európai sorozatban, a Breszt elleni ütközet az eddigi legnehezebb erőpróbának ígérkezett.

A hazaiak keretéből nem hiányozhatott Ivan Pesics kapus, aki korábban Veszprémben is védett, és a Marian Cozma gyilkosság éjszakáján ő is súlyosan megsérült. Bresztbe igazolt a bakonyiaktól a francia világbajnok, William Accambray átlövő, természetesen ő is helyet kapott a keretben.

David Davis szakvezető Székely Márton kapust, Borut Mackovsek balátlövőt, valamint Kentin Mahé irányítót nem nevezte.

Lauge átlövésével szerzett vezetést a Veszprém, amire Malus reagált. Fej, fej mellett haladtak a csapatok, Manaszkov szélső befutásából lőtt gólt a vendégcsapat, majd Sumakot hozták kihagyhatatlan helyzetbe a hazaiak. A Breszt elpuskázott helyzeteit követően visszavette a vezetést a Veszprém (9. perc: 4-5), azonban a védelmet túl könnyen lőtte át Razgor (5-5).

Előbb Obradovic, majd Terzic kapott kiállítást, aztán szabálytalan csere miatt a pillanatokkal korábban pályára lépő Cupara is leült. Djukics hetesből egyenlített, majd Panic lerohanásából 7-6-ra alakult az állás. Később két villámgyors szélső góllal újra a Telekomnál volt az előny (16. perc: 7-8).

Lauge könnyed átlövésével először a mérkőzés folyamán két góllal meglépett a bakonyi gárda (19. perc: 8-10). A veszprémi oldalon Borozan, Moraes és Nenadics érkezett és valamivel korábban Nilsson is pályára került. Borozant állították ki, azonban Lauge újabb remek löketével állandósult a két gólos differencia (10-12).

Amilyen könnyedén szerezte góljait Lauge az egyik oldalon, ugyanolyan nehézség nélkül talált be Accambray a másikon (26. perc: 13-14). Negyedszer került emberhátrányba a Telekom, azonban Nilssont ez sem akadályozta meg a gólszerzésben. A félidő végén Accambraynál szakadt el a cérna, amiért ő is leült két percre. A játékrész végén 14-16 állt az eredményjelzőn.

Cupara védéssel, majd Lékai kapufával folytatódott a derbi. Panic és Jurinok góljaival a 33. percre egyenlített a Breszt (16-16), azonban Moraes nem hagyta annyiban. Mintha az első félidőben látottakat másolták volna a csapatok, kiegyenlítődött a küzdelem, Djukics negyedik büntetőjével 18-18-ra módosult az eredmény. A 39. perchez érve Terzic második kisbüntetését kapta, ám az emberelőnnyel nem tudott élni a Breszt, sőt újra visszaállt a két gólos különbség (19-21). Terzic visszatért, azonban Lauge leült, Djukics pedig a hatodik góljának örülhetett.

Hullámzott a mérkőzés, a Breszt egyenlített (21-21), Jahija és Cupara viszont a legjobbkor villant. A házigazdák emberhátrányban egalizáltak, s Cupara bravúrja is kellett ahhoz, nehogy átvegye a vezetést a Breszt.

Az utolsó tíz perc Mackevics szenzációs védésével indult, Jahija ziccerét fogta, aztán Cupara hárított a legjobbkor. Eladott labda után Djukics lódult meg, s a 13. perc után újra vezetéshez jutott a Breszt (53. perc: 25-24). Davis azonnal időt kért, s csak annyit kérdezett tanítványaitól: „Can you play handball?”, vagyis: Tudtok kézilabdázni? Tönnesen és Lauge lendített egyet a csapaton, míg a túloldalon Djukics és Panic vívott gólpárbajt.

Mackevics kapus újabb veszprémi ziccert hatástalanított, majd Skurinszkij átlövése landolt Cupara kapujában. Nenadics duplájával nagy lépést tett a győzelem felé a Telekom (27-28), de még mindig maradt egy perc. Hősiesen védekezett a Veszprém, Nenadics három másodperccel a vége előtt kiállítást kapott, majd Kankaras lövését Cupara tornázta a kapu fölé, így drámai végjátékban, de kicsikarta a győzelmet a Telekom Veszprém.