A 15. forduló következik a futball megye I-ben

Izgalmasnak ígérkező meccsen csap össze egymással a Kristály és a Balatonalmádi hétvégén az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokságban.

Íme, a 15. forduló párosításai!

Ada-Bau Várpalotai BSK (8.)–Úrkút SK (5.): Két siker után megtorpant a VBSK, amely a múlt héten simán kapott ki Csetényben. Az Úrkút ellenben felszállóágban van, Garai Péter tanítványai három hete nem találtak legyőzőre, s a papírforma most is mellettük szól.

Gyulafirátót SE (11.)–Balatonfüredi FC (1.): A rátótiak ugyan a múlt héten megszakították hihetetlen hosszú hullámvölgyüket (nyolc vesztes meccs után nyertek Sümegen), nincs túl sok esély arra, hogy most győzelmi szériába kezdjenek. Az éllovas BFC – feledtetve tihanyi botlását – az előző fordulóban magabiztosan győzte le a második helyen álló Ajka Kristályt.

Ajka Kristály (2.)–Balatonalmádi SE (4.): Derbi a javából, érdekesség, a felek több rangadót is elveszítettek már ezen az őszön. A Kristály a közvetlen riválisok közül a Füredtől és a Tihanytól is kikapott, az Almádi szintén alulmaradt félszigeti riválisával szemben, előtte pedig a Fűzfővel nem bírt. Az az együttes lehet most a győztes, amely jobban elviseli a fontos meccs jelentette nyomást.

Tihanyi FC (3.)–Badacsonytomaji SE Bonvino (7.): Nagyon fut a szekér mostanában a Tihanynak, amely az előző két körben a Füredet és az Almádit fektette két vállra. Az értékes sikerek után nem lazíthat a gárda, mert a Tomaj veszélyes rivális.

TIAC VSE (10.)–Herend PSK (16.): A Tapolca az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy képes az eredményes játékra, míg a herendiek adósak ezzel, a sereghajtó négyszer kapott ki egymást követően.

Fűzfői AK (6.)–Magyarpolány (14.): Mostanában gólt sem szokott kapni a FAK, amely három siker után áll. A Magyarpolány gödörben van, az egy pont is bravúr lenne tőle Fűzfőn.

Devecser SE (13.)–Csetény SE (9.): A közvetlen riválisok összecsapása szoros, izgalmas 90 percet hozhat. A devecseriek a múlt héten a heves esőzés miatt nem tudtak játszani pályájukon, a Csetény szép sikert aratott a Várpalota ellen.

Péti MTE (12.)–Sümeg VSE (15.): Mindkét csapat vereséget szenvedett a múlt héten, a sümegieké volt a fájóbb, hiszen alsóházi derbin, otthon maradtak alul a Rátóttal szemben. A Péti MTE Úrkúton kapott ki, most hazai pályán jó esélye van javítani.

Az érdeklődők ezen a hétvégén a FAK–Magyarpolány bajnokit tekinthetik meg élőben az interneten (a youtube-on, vagy honlapunkon).