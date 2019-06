A badacsonytomaji labdarúgócsapat megvédte bajnoki címét a megye II-ben

Nagyot küzdött idén, hogy megvédje bajnoki címét a badacsonytomaji labdarúgócsapat az MTD Hungária megye II-es pontvadászatban.

– Tudtuk, hogy nehéz szezon vár a felnőtt csapatunkra. A nyári felkészülés elején megsérült Varga Roland és az előző évi gólkirály, Kiss Márton. Többen munkahelyi elfoglaltság miatt voltak távol, mások eligazoltak. A szezonkezdet ezek szerint alakult. A rangadókon a tartalékos együttesünk nem tudta felvenni a versenyt az Ösküvel és az Ugoddal, Péten is csak a hazaiak rossz helyzetkihasználása miatt sikerült nyerni. Hat fordulót követően mindössze a hetedik helyen állt a csapat és kilenc pont lemaradásunk volt a listavezető Ugodhoz képest – tekintett vissza a nehéz indulásra Lukács László, a Badacsonytomaji SE Bonvino szakvezetője.

Ezután egy 13 mérkőzésből álló győzelmi szériát produkált a gárda, aminek köszönhetően a hajrára már ötpontos előnyt szedett össze. A megyei kupa miatti kétfrontos terhelésben kicsit elfáradtak a tomaji játékosok, elolvadt a fór, de a kisebb botlások ellenére megvédte címét a csapat.

– A tavaszi jó eredmények többek között annak is köszönhetőek, hogy a külföldön dolgozók újra csatlakoztak a kerethez. Csala Ferenc kifejezetten hasznosan játszott a középpályán Csik Milán és Tombor Péter oldalán. Visszaigazolt Tihanyból Mékli Miksa, aki sérülése ellenére sok gólt szerzett. Téli felkészülésünk jól sikerült, nyolc edzőmeccset is tudtunk játszani. A tavaszi szezonnyitón a Peremarton ellen sikerült fordítani ez pedig nagy lökést adott a derbik előtt. Az Öskü ellen játszottuk a tavasz rangadóját. Feszült hangulatú mérkőzésen sikerült megverni a riválist, mint kiderült, tavasszal ez egyedül nekünk sikerült, és ez jelentette a bajnoki címet. Kiss János góljai szinte minden mérkőzésen menetrendszerűek voltak, szögletek után pedig többször is eredményesek tudtunk lenni, legtöbbször Kocsor Milán, vagy Kiss Gábor révén. Csik Zsolt bizonyította, hogy több poszton is lehet vele számolni, a végére még gólokkal is tudott a csapat teljesítményéhez hozzátenni. A védekezésünket Horváth Adrián vezérletével sikerült stabilizálni a tavaszra. A leggyengébb mérkőzésünkön, Som­lószőlősön ez a stabilitás az egész csapaton nem látszódott – fogalmazott az edző.

A Somló SC elleni 3-3-as döntetlen miatt a Tomaj és az Öskü azonos pontszámmal várta az utolsó két fordulót. Mindkét gárda hozta a következő meccsét, így az utolsó kör döntött a bajnoki aranyról.

– A zárófordulót Szentantalfán, szép számú közönség előtt játszhattuk. A győzelmi kényszer kicsit rányomta a bélyegét a játékunkra, de a második félidőben végig vezetve sikerült a címvédés, bár izgalmasra sikerült a végjáték. Mivel az Öskü is megnyerte az utolsó mérkőzését, azonos pontszámmal, de eggyel több győzelmet aratva mi végeztünk az élen. A címvédéshez minden játékosunk hozzátette a maga részét, igazi csapatmunka volt! Köszönöm mindannyiuknak!

A gólkirályt ismét a badacsonyiak adták: Kiss Márton után idén Kiss János végzett az élen 46 találatot jegyezve, a csapatkapitány Kiss Gábor 30 találattal holtversenyben második lett a mesterlövészek listáján.

– Hiányérzetünk egyedül a megyei kupa elődöntőjében elszenvedett, Devecser elleni 1-0-ás vereség miatt lehet. A végig mezőnyfölényben játszó és sok helyzetet kidolgozó csapatunk képtelen volt betalálni a megye I-es vendégek kapujába, pedig egy döntetlen is már a döntőt jelentette volna. Összességében eredményes évadot zárt csapatunk, ami nagyban köszönhető támogatóinknak és lelkes szurkolóinknak, akik mindenhová szép számmal kísértek el bennünket. Nagy öröm volt Szentantalfán kürt, dob és füstfelhő közepette velük ünnepelni a bajnoki címet. Köszönjük Szigligetnek, hogy otthont biztosított számunkra erre a bajnokságra. Csapatunk a következő szezont már a felújított pályáján játssza a megyei első osztályban.