A badacsonytomajiak csupán egyetlen alkalommal maradtak alul az idényben

A korábban az NB III-at is megjárt csapat újjáépülése óta a harmadik szezonját töltötte a megye II-ben, és ezúttal meg is nyerte a másodosztályú pontvadászatot. A badacsonytomajiak szakvezetőjével, Lukács Lászlóval beszélgettünk a nemrég véget ért idényről.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Badacsonytomaji SE-Bonvino magabiztos teljesítménnyel hódította el a bajnoki címet az MTD Hungária megye II-es labdarúgó-bajnokságban. A csapat 21 siker mellett kétszer játszott döntetlent, és mindössze egy alkalommal kapott ki, 12 ponttal előzte meg a második herendieket és tizenkilenccel a harmadik, címvédő Ősit.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Tavaly nyáron a harmadik szezonunkat kezdtük a megyei másodosztályban, így a mezőny nagy részét már ismertük. A korábbi csapat magja együtt maradt, és jól sikerült igazolnunk is. Heti öt foglalkozással, jó szellemben készültünk a bajnokságra, és a fentiek figyelembevételével a dobogót tűztük ki célul – fogalmazott lapunknak Lukács László.

A badacsonytomajiak három sikerrel kezdték az idényt, majd beleszaladtak egy váratlan vereségbe.

– A szezon eleje jól sikerült, bár Öskün 1-0-ra kikaptunk, sok helyzetet dolgoztunk ki, és a vereség nem vetette vissza a társaságot. Mint ahogy a Nemesszalókon megsérülő kapusunk, Szombathelyi Dávid nélkülözése sem hagyott nyomot az eredményességen. Támadóink Kiss Márton vezérletével rendre eredményesek voltak, míg három alkalommal is hibátlanul zárt a védelmünk. A Herend elleni, hajrában kivívott győzelem után a tabella élére álltunk, és a téli szünetre egypontos előnnyel mentünk.

A szakvezető elmondta: az ősz legértékesebb ütközete a Herend elleni győzelem (4-3) mellett a tapolcai rangadó (1-7), valamint a címvédő Ősi ellen lejátszott parázs hangulatú találkozó (1-0) volt.

– Sajnos a téli felkészülésünk a hideg időjárás miatt messze volt az ideálistól, de a játékoskeret egyben maradt, így bíztunk a jó folytatásban. A tavaszi első forduló szinte a teljes mezőnynek elmaradt, de mi le tudtuk játszani a mérkőzésünket, így lépéselőnybe kerültünk a riválisokkal szemben. Így magabiztosabban tudtunk játszani a folytatásban, és a nagyobb tudáskülönbség több meccsen is megmutatkozott, nagyarányú győzelmeket arattunk. Közben a porcelángyáriak is megnyerték a mérkőzéseiket, így „bajnoki döntőt” játszottunk Herenden. Bár Kurek Zoli ihletett formában védett a hazaiaknál, a 0-0-s végeredménnyel maradtunk a tabella élén, és a saját kezünkben volt a sorsunk. Az újabb győzelmek és a Herend botlásai után a Szentantalfa elleni meccsen már bajnoki címet ünnepelhettünk.

Lukács László kiemelte: szerencsére sérülések nem hátráltatták a csapat menetelését, és ha kellett, azok a játékosok is hozzá tudtak tenni a mérkőzésekhez, akik addig kevesebb szerepet kaptak. Kiss Márton 37 góllal gólkirály lett, de Kiss János 21 gólja (4. hely) és Kiss Gábor 20 találata (5. hely) is nagyszerű teljesítmény, mint ahogy Csala Ferenc, Csik Milán és Tombor Péter hasznos játéka a középpályán, Baumann Szabolcs, Kocsor Milán és Horváth Adrián teljesítménye a védelemben kiemelendő volt a teljes bajnokságban. Lübkemann Fred és Mékli Miksa pedig sokszor nem a saját posztján is hasznos tagja volt a csapatnak.

– Sokat köszönhetünk szurkolóinknak, akik vidékre is elkísérték csapatainkat, a hazai mérkőzéseken pedig szép számban buzdítottak bennünket. A következő szezont szeretnénk a megyei I. osztályban kezdeni, de utánpótláscsapataink létszámhiánya lehet, hogy meggátolja ezt. Az őszt a pályánk felújítása miatt albérletben töltjük, és több játékosunk, munkahelyi elfoglaltság miatt, hiányozni fog az idény felében. Így nem vár ránk egyszerű szezon, de megpróbálunk megfelelni a saját és a szurkolóink elvárásainak. Ezúton szeretnénk gratulálni a megyei bajnokságok dobogós helyezettjeinek. Kellemes nyarat és sikeres szereplést kívánunk a következő szezonban minden sportbarátnak!