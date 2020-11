A bakonyi futsalosok nem gazdálkodtak jól helyzeteikkel

Sorozatban harmadik hazai vereségét szenvedte el a Balaton Bútor FC Veszprém a futsal NB I-ben. A bakonyiak ezúttal a Ferencváros ellen maradtak alul.

A Veszprém várta esélyesként a találkozót, amelyen a harmadik helyezett fogadta az utolsó előttit. A bakonyiak előző két hazai mérkőzésüket elbukták (a Berettyóújfalu és a Kecskemét ellen), emiatt most mindenképpen javítani szerettek volna.

Ugyanakkor nem ígérkezett könnyűnek az összecsapás, bár a Fradi gyengén kezdte a szezont, az utóbbi időben egyre jobb játékot mutat az egyébként erős kerettel rendelkező gárda.

Jól kezdtek a veszprémiek, akik több kisebb lehetőséget követően, az ötödik percben vezetéshez jutottak. Fridrich kapott remek labdát, amelyet a hálóba vágott, 1-0.

A folytatásban is inkább Tatai Józsefék veszélyeztettek, a hazaiak kétszer is eltalálták a kapufát, Pál szabadrúgásánál pedig Tóth Gyula védett szépen. Sásdinak is akadt néhányszor dolga, de a rutinos hálóőr megoldotta feladatait, teljesen megérdemelten vonult előnnyel pihenőre a Balaton Bútor FC.

Fordulás után nagyobb elánnal ment előre a Ferencváros és ennek meg is lett az eredménye, a 22. percben Büki egyenlített, 1-1. A 25. percben már a vendégeknél volt az előny, miután Bognár lövése Hosszú elé pattant, akinek csak az üres kapuba kellet lőnie, 1-2. Még ugyanebben a percben egyenlített a Veszprém, Tatai passzolt Pál Patriknak, aki nem hibázott, 25. perc: 2-2. Mindkét együttes aktív volt, és igyekezett minél többször odakerülni riválisa kapuja elé. Pörögtek az események. A 29. percben a menteni igyekvő Tatairól pattant a játékszer saját kapujába, 2-3.

Nem sokkal ezután Tatai lőtt kapufát. Óriási volt a csata a pályán. A 34. percben egy védelmi megingást követően Bognár célzott pontosan, 2-4.

A hazaiak öt a négy elleni játékra váltottak, Rutai nagy helyzetben hibázott. Tóth többször is nagyot védett. Néhány másodperccel a vége előtt Boromisza révén felzárkózott a Veszprém (3-4), de több gólra már nem volt idő.