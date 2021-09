A balatonalmádi Kónya Ádám remek formában van, sírollerrel „repített” A szintet

A 2018-as pjongcsangi téli ötkarikás játékok után a 2022-es pekingi olimpián is ott lehet a balatonalmádi Kónya Ádám, a remek sífutó ugyanis nemrég úgynevezett A kvótát szerzett.

Az már korábban eldőlt, hogy ismét lesz magyar versenyző sífutásban a 2022 februárjában esedékes pekingi téli olimpián.

A magyar különítmény idén februárban, a németországi Oberstdorfban rendezett világbajnokságon egy-egy férfi és női ötkarikás kvótát tudott kiharcolni.

Az, hogy ki utazik ki ezekkel a kvótákkal Pekingbe, hivatalosan csak a január közepén véget érő kvalifikációs időszak végén derül ki. Azonban Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet, VSE) most már behozhatatlannak tűnő előnnyel vezeti a „kvótaversenyt” a többi magyar sífutó előtt.

– Amióta én a felnőtt korosztályban versenyzek, nem volt ilyen kiélezett a harc a magyar férfimezőnyben. Ez jót tesz sportágunknak, mert folyamatosan jobb eredményre sarkalljuk egymást. A vb-n még egy négyfős váltót is ki tudtunk állítani. Ilyen sem volt még soha, hogy magyar váltó induljon egy sífutó-világbajnokságon – nyilatkozta lapunknak Kónya Ádám, akit az elmúlt hónapokban végzett munkáról is kérdeztünk.

– Március végén fejeztük be a havas versenyzést. Utána pár hét pihenő következett, majd május elsejével megkezdtük a felkészülést a következő szezonra. Az edzéseim 90 százalékát a Balaton-felvidéken végzem. Itthon nincsenek kiépített sírollerpályák, így kénytelen vagyok közutakon, kerékpárutakon edzeni. Legtöbbet az Almádi–Alsóörs–Felsőörs– Veszprém vonalon tréningezek, lehet, a kedves olvasók közül is már többen láttak sírollerrel a környéken. A balatonalmádi Öreghegy utcáinak meredeksége a világ bármelyik sífutópályájával felveszi a versenyt – mondta Ádám nevetve, hozzátéve, rengeteget szenvedett már errefelé.

– Ezenkívül persze járok edzőtáborokba, az ausztriai Ramsau am Dachstein továbbra is a külföldi főhadiszállásunk. Október közepétől pedig egy háromhetes magaslati táborba megyünk Spanyolországba, Sierra Nevadába. Az olimpiai is magaslaton lesz, úgyhogy muszáj erre is készülni.

Ádám elárulta, hogy testvérével, Bálinttal, aki tavaly óta az edzője is, idén beiktattak egy 4-5 hetes sírolleres versenyszezont a felkészülésbe. – Ilyet korábban nem csináltam, de több ok miatt is nagyon jó ötlet volt. Már nehezen viseltem mint fizikailag, mint mentálisan a kemény alapozó edzéseket, és örültem, hogy jönnek a versenyek, és lehet könnyíteni az edzéseken. Másrészt sírollerversenyen sikerült A szinten belülre vinni a pontátlagom. Most már kicsit nyugodtabban készülhetek az olimpiáig.

A honi síszövetség új vezetőségének és edzői bizottságának köszönhetően újraindult a magyar síroller-kupasorozat. A hazai versenyeken túl Ádámék külföldre is járnak. – Az elmúlt hetekben egy szlovák és egy horvát megmérettetésen voltam, és most legutóbb Szerbiában. Itt négy viadalból sikerül kettőt megnyernem, egyszer második, egyszer pedig hatodik lettem. Ezek az eredmények repítettek az A szint alá. Október közepén lesz az utolsó állomása a Magyar Síroller Kupasorozatnak. Azon még indulok, és utána legközelebb már csak havon fogok versenyezni. Addig persze még rengeteg edzés van. A magaslati tábor után egy-két hét következik itthon, aztán felmegyünk északra, Svédországba vagy Norvégiába, ahol már november közepétől lehet havon edzeni. Decembertől már Közép-Európában is szokott lenni hó, így addigra jövünk vissza az osztrák, lengyel, cseh versenyekre. Szintén terv, és szintén újítás a korábbi szezonokhoz képest, hogy elindulok egy-két Világkupa-versenyen. Ez a legmagasabb szintje a sportágamnak. Ezek azok a versenyek, amelyeket hétvégente még itthon is közvetítenek a sportcsatornák. Először Davosban, szabad stílusú sprinten és 15 km-en indulok, majd Drezdában sprinten és a vasasos Lágler Kristóffal team sprinten. Úgyhogy akit érdekel a sportágunk, annak lesz mit néznie karácsony előtt a televízióban.