A Balatonfüred visszatérne a győzelem útjára

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjának 8. fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC csapatát látjája vendégül szerdán 16 órától a Balatonfüredi FC.

A hazaiak a 13. helyről várhatják a mérkőzést, Borgulya István tanítványai ugyanis az elmúlt hét fordulóban 8 pontot gyűjtöttek. Mint az ismeretes, a BFC legyőzte a Sopront, a Pápát, ugyanakkor két döntetlent tudhatnak magukénak. Legutóbb nyolcgólos meccsen, 5-3-as vereséget szenvedtek az Andráshida otthonában.

Az elmúlt hétvégén már nem voltak érdekeltek a MOL Magyar Kupában, hiszen két kör után búcsúztak a megyei rivális Pápa ellen. Nem úgy a 17. Kaposvár, akik meccseltek az ugyancsak NB III-as Cegléddel, ám sima vereséget szenvedtek.

Összességében talán a vendéglátók lehetnek kipihentebbek és jobb passzban a találkozó előtt.

– Edzettünk a hétvégén is, lassan az eddigi sérültjeink is felépülnek és számíthatok rájuk – mondta a Naplónak a találkozó előtt Borgulya István, a fürediek edzője. – Arra is odafigyeltünk, hogy kijöjjünk végre a hullámvölgyből, ezért sokat beszélgettünk a játékosokkal. Páran, együtt a Debrecen veszprémi kupa vendégjátékát is megnéztük. A hangulatra nem lehet panasz, az soha nem is volt rossz.

A szakember hozzátette: ha nem is úgy jöttek az eredmények eddig, mint ahogy várták, nincsenek rossz helyzetben, hiszen néhány pontra vannak az élmezőnytől, az 5. helytől.

– A csapatszellemből semmit sem vagyok hajlandó engedni, de szerencsére nincs is ezzel gond. A játékosok is tudják, hogy benne van a futballban egy kis hullámvölgy – fogalmazott Borgulya István.

– Érezhetően az egész csapat várja a meccset, azt, hogy ismét a győzelem útjára lépjünk. A Kaposvár? Fiatal együttes, amely ha összeérik, jó kis csapat lehet belőle. Mindenképpen győzni szeretnénk!