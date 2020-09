A Balatonfüredi FC Sopronban lép pályára a labdarúgó NB III.-ban

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 10. fordulójában vasárnap 17.30-tól az SC Sopron vendégeként lép pályára a Balatonfüredi FC. A Perutz FC 18 órai kezdettel a Komáromot fogadja.

Az Érd után újabb, az NB III.-as mezőny élvonalához tartozó csapattal, a Komárommal találkozik a Perutz FC.

Egy hét alatt már a harmadik tétmeccsére készül a Perutz csapata: Lengyel Ferenc tanítványai a vasárnapi BKV Előre elleni siker (3-2) és a szerdai, Érd otthonában elveszített bajnoki (2-1) után az öt meccs óta veretlen, legutóbbi három összecsapását egyaránt 1-0-ra megnyerő Komárommal találkoznak.

– Abban bízom, hogy a hétközi forduló első félidejében látott játékkal rukkolnak elő a Komárom ellen a srácok, azzal kiegészítve, hogy értékesítjük a helyzeteinket – nyilatkozta Lengyel Ferenc, a Perutz vezetőedzője. – Pontot érdemeltünk volna az Érd ellen, sajnos a hajrában nem koncentráltunk eléggé, s alulmaradtunk. A régóta együtt játszó Komárom ellen nehéz mérkőzésre számítok, ismerjük a játékukat, de hazai pályán szeretnénk dominálni és győzelmet aratni. Úgy gondolom, taktikailag, mentálisan és fizikálisan is készen állunk az összecsapásra.

Nincs rossz szériában a fürediek mostani ellenfele – sőt –, hiszen legutóbb egy hete fociztak otthon, és 4-1-es vereséget mértek a VLS Veszprémre, míg e hét közepén is villogtak: akkor a Puskás Akadémiától (0-1) hozták el a három pontot. Sajnos a győzelmek egyelőre elkerülik a piros-fehér Balaton-parti együttest.

– Ez sem lesz könnyű, de igyekszünk mindent megtenni a sikerért. Úgy érzem, a játékunk javuló tendenciát mutat, azonban a helyzeteinket gólokra kellene váltani, és átlendülnénk végre a nehezén – nyilatkozta a Naplónak Sowunmi Thomas, a csapat vezetőedzője, aki legutóbb maga is pályára lépett, és végigjátszotta a találkozót. Megkérdeztük: mi kellene ahhoz, hogy a legnagyobb helyzetek ne maradjanak ki? – Szerencse is kell, ami előbb-utóbb átbillen valamelyik irányba. Remélem, hogy most a mi javunkra – vélte a fürediek mestere, aki arról is beszámolt, hogy eltiltottja nincs, sérültjei igen, és a következő órákban derül majd ki, hogy kikre számíthat vasárnap.